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Cronaca/
RASSEGNA STAMPA. Amt: corsa per limitare i tagli
10 settembre 2026 | 06:10
Oggi, giovedì 10 settembre, auguri a Nicola, Ambrogio, Salvio. Mercati settimanali previsti: Lavagna, Rapallo. Proverbi: “Abbreviarsi la vita negli affanni”.
LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA
Il Secolo XIX. Amt: corsa per limitare i tagli. Scuola: mancano gli insegnanti di sostegno. Allerta arancione: paura per i torrenti e strade chiuse.
Sestri Levante: al Lido da 5 generazioni. Sestri Levante: Rete tre baie, serve un’istruttoria. Lavagna: diga Perfigli, i lavori proseguono. Chiavari: morto in canoa, in aula lo strazio della famiglia.
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Recco: la carica dei 40mila; positivo l’esperimento delle reti. Sori: treno colpito da uno dei 30mila fulmini caduti sulla Liguria.
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