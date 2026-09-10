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Strade inadeguate ad ospitare tali iniziative|
Rapallo: “Gara ciclistica il giorno di mercato, città paralizzata”
Da Andrea Carannante, capogruppo consiliare in Rapallo
Gara programmata. Giorno di mercato. Rapallo paralizzata. Traffico bloccato, informazioni praticamente inesistenti e cittadini lasciati nel caos. Massimo rispetto per gli agenti della Polizia Municipale, che erano in strada a fare il loro lavoro e a gestire una situazione che non dipende certo da loro. Ma una domanda viene spontanea: l’assessore al Traffico Aonzo, vicesindaco e braccio destro del sindaco, dov’era?
Perché oggi il traffico sembrava organizzato con il metodo più semplice: chiudiamo le strade e poi vediamo cosa succede. Evidentemente il braccio destro serve quando ci sono inaugurazioni, fotografie e comunicati. Quando invece bisogna far funzionare la città, il braccio sembra sparire.