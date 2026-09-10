Rapallo: “Gara ciclistica il giorno di mercato, città paralizzata”

Gara programmata. Giorno di mercato. Rapallo paralizzata. Traffico bloccato, informazioni praticamente inesistenti e cittadini lasciati nel caos. Massimo rispetto per gli agenti della Polizia Municipale, che erano in strada a fare il loro lavoro e a gestire una situazione che non dipende certo da loro. Ma una domanda viene spontanea: l’assessore al Traffico Aonzo, vicesindaco e braccio destro del sindaco, dov’era?