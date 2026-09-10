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Cultura e Spettacolo
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Moneglia, Sestri, Chiavari, Rapallo, ‘Santa’, Sori: i film della settimana

10 settembre 2026 | 06:19
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di Redazione

Redazione

Moneglia, Sestri, Chiavari, Rapallo, &#8216;Santa&#8217;, Sori: i film della settimana

I film in programmazione da oggi nelle sale cinematografiche del Levante

BURGO Moneglia (piazza Caduti; telefono 333 1636228)

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ARISTON Sestri Levante (via Fico 12, telefono 0185 41505)

Dal 10 al 14 settembre

Coyote Vs. Acme

Giovedì ore 21.00

Venerdì ore 21.00

Sabato e domenica ore 16.15; 21.00

Lunedì ore 21.00

Paw Patrol – missione dinosauri

Venerdì sabato ore 16.00

Domenica ore 16.00; 18.30

Amori e incantesimi 2

Giovedì ore 21.15

Venerdì ore 17.00; 21.15

Sabato e domenica ore 17.50; 21.15

Lunedì ore 21.15

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MIGNON Chiavari (via Martiri Liberazione 131; telefono 0185 309694)

Venerdì 11
Oasis, don’t look back in anger ore 17,00
Spezie e bugie – La piccola cucina di Medhi  ore 21,00
Sabato 12  e domenica 13
Spezie e bugie – La piccola cucina di Medh  ore 17,00
Oasis, don’t look back in anger ore 21.00
Lunedì 14
Spezie e bugie – La piccola cucina di Medhi  ore 17,00; 21,00
Martedì 15    
Rassegna:”Il grande cinema restaurato”
M – Il mostro di Dusseldorf   ore 17,00
In lingua originale con sottotitoli
Rassegna:”I Desaparecidos”
Hen – storia di una gallina  ore 21,00  
Mercoledì 16
Hen – storia di una gallina ore 15,20; 17,30
M – Il mostro di Dusseldorf   ore  21,00
Giovedì 17: riposo

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AUGUSTUS Rapallo (via Muzio; telefono 0185 61951)

Dal 9 al 13 settembre

Coyote VS.Acme

Ore 17.00; 21.15

Paw Patrol – missione dinosauri

Ore 17.00; 20.45

 Oasis:don’t look back in anger

Ore 17.00; 21.30

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CENTRALE Santa Margherita Ligure (largo Giusti 16; telefono 0185 286033)

Chiuso per ferie dal 2 al 9 Settembre

Dal 10 al 15

Amori e incantesimi 2

Ore 16.30; 21.15

Venerdì ore 16.30

Ascensore per il patibolo (Santa in Jazz) Ore 21

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SALA COSTA Sori (via Combattenti Alleati 4; telefono 0185 700681)