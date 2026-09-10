Temi del giorno:
Fino al 16 settembre|
Moneglia, Sestri, Chiavari, Rapallo, ‘Santa’, Sori: i film della settimana
I film in programmazione da oggi nelle sale cinematografiche del Levante
BURGO Moneglia (piazza Caduti; telefono 333 1636228)
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ARISTON Sestri Levante (via Fico 12, telefono 0185 41505)
Dal 10 al 14 settembre
Coyote Vs. Acme
Giovedì ore 21.00
Venerdì ore 21.00
Sabato e domenica ore 16.15; 21.00
Lunedì ore 21.00
Paw Patrol – missione dinosauri
Venerdì sabato ore 16.00
Domenica ore 16.00; 18.30
Amori e incantesimi 2
Giovedì ore 21.15
Venerdì ore 17.00; 21.15
Sabato e domenica ore 17.50; 21.15
Lunedì ore 21.15
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MIGNON Chiavari (via Martiri Liberazione 131; telefono 0185 309694)
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AUGUSTUS Rapallo (via Muzio; telefono 0185 61951)
Dal 9 al 13 settembre
Coyote VS.Acme
Ore 17.00; 21.15
Paw Patrol – missione dinosauri
Ore 17.00; 20.45
Oasis:don’t look back in anger
Ore 17.00; 21.30
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CENTRALE Santa Margherita Ligure (largo Giusti 16; telefono 0185 286033)
Chiuso per ferie dal 2 al 9 Settembre
Dal 10 al 15
Amori e incantesimi 2
Ore 16.30; 21.15
Venerdì ore 16.30
Ascensore per il patibolo (Santa in Jazz) Ore 21
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SALA COSTA Sori (via Combattenti Alleati 4; telefono 0185 700681)