Lettere/ “Rapallo merita di essere raccontata anche per le cose positive”

Da Antonio Savio

Scrivo alla vostra redazione per sottoporvi una lettera dedicata a Rapallo, la città in cui vivo.

È una riflessione nata dalla sensazione che, nel raccontare la nostra città, vengano spesso messi in evidenza soprattutto i problemi e gli aspetti negativi, mentre rimangano in secondo piano le tante qualità e opportunità che Rapallo ancora offre, sia a chi vi abita sia a chi la visita.

La lettera non vuole negare le criticità né contestare il diritto di segnalarle, ma semplicemente proporre un punto di vista diverso e più equilibrato, ricordando anche ciò che di positivo c’è nella nostra città e che forse meriterebbe maggiore attenzione.

Se riterrete il contenuto interessante e adatto alla vostra testata, sarei naturalmente lieto che poteste valutarne la pubblicazione.

Vi ringrazio per l’attenzione e per il lavoro che svolgete quotidianamente nell’informare il territorio. Continuerò a seguirvi con interesse.

Cordiali saluti,

Antonio Savio

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Seguo con interesse le segnalazioni che vengono pubblicate sull pagine Facebook. Molte sono giuste e condivisibili: quando c’è un problema di sporcizia, un cassonetto stracolmo, un marciapiede dissestato, un parcheggio incivile o un disservizio, è giusto che i cittadini lo facciano presente.

Una pagina seguita da tante persone può essere uno strumento utile per richiamare l’attenzione dell’amministrazione e degli enti competenti.

Ma proprio per questo vorrei fare una riflessione.

Rapallo non è soltanto la fotografia del sacchetto di spazzatura abbandonato.

Non è soltanto il parcheggio in doppia fila.

Non è soltanto il marciapiede sporco.

Non è soltanto il cassonetto pieno.

Non è soltanto il turista maleducato.

Non è soltanto il traffico estivo.

Se continuiamo a fotografare e pubblicare esclusivamente ciò che non funziona, alla fine costruiamo un’immagine della nostra città che non corrisponde alla realtà.

Rapallo ha una posizione straordinaria

Partiamo dalla cosa più evidente, quella che forse proprio perché abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni finiamo per non vedere più.

Rapallo si trova nel cuore del Golfo del Tigullio, in una posizione che permette di raggiungere in pochissimo tempo alcune delle località più belle della Liguria.

Portofino, Santa Margherita Ligure, Zoagli, Chiavari, Camogli e l’entroterra del Tigullio sono praticamente a portata di mano.

E siamo a poca distanza da Genova.

Non tutte le città possono vantare contemporaneamente mare, colline, sentieri, borghi storici e collegamenti con una grande città.

Il mare e il paesaggio

Abbiamo il mare davanti agli occhi, il promontorio di Portofino all’orizzonte, le colline immediatamente alle spalle della città.

Abbiamo il Castello sul mare, il lungomare, il porto, le passeggiate e panorami che molti vengono a vedere da lontano durante le vacanze.

Per chi vive qui tutto l’anno può diventare normale.

Non lo è affatto.

Basta allontanarsi per qualche giorno da Rapallo e tornarci per rendersi conto di quanto sia particolare il luogo in cui viviamo.

Rapallo è collegata molto bene

Un altro enorme vantaggio viene spesso sottovalutato: la ferrovia.

La stazione di Rapallo consente di spostarsi verso Genova e lungo la Riviera di Levante e dispone anche di collegamenti a lunga percorrenza.

Per chi non vuole o non può utilizzare l’automobile, avere la stazione praticamente nel centro della città è un vantaggio enorme.

E poi c’è l’autostrada, con il casello di Rapallo, che permette di raggiungere rapidamente Genova e il resto della Liguria.

In una regione dove la viabilità stradale è spesso complicata dalla conformazione del territorio, non è un dettaglio.

Si può vivere senza automobile?

In buona parte sì.

Questo è un altro aspetto che spesso dimentichiamo.

Rapallo ha una dimensione che permette di raggiungere a piedi molte attività quotidiane.

Negozi, supermercati, farmacie, banche, uffici, ristoranti, servizi e stazione ferroviaria sono distribuiti all’interno della città.

Naturalmente esistono zone più periferiche e situazioni in cui l’automobile è indispensabile.

Ma rispetto a molte realtà urbane più grandi, Rapallo permette ancora di condurre una vita abbastanza “a misura d’uomo”.

I servizi

Rapallo non è un piccolo paese turistico che vive soltanto d’estate.

È una città dove vivono stabilmente migliaia di persone.

Ci sono attività commerciali, studi professionali, scuole, farmacie, servizi sanitari, strutture sportive, associazioni, ristoranti, alberghi e numerose attività che consentono di soddisfare gran parte delle necessità quotidiane senza doversi spostare continuamente.

Questo è un patrimonio che meriterebbe di essere raccontato.

Il centro storico

Abbiamo un centro storico con carruggi, edifici storici, chiese, piazze e attività commerciali.

Non sarà perfetto.

Ma proviamo a fare una cosa semplice: portiamo un visitatore che non conosce Rapallo nel centro storico e chiediamogli che impressione riceve.

Probabilmente noterà cose che noi residenti non vediamo più.

Perché vivere in un luogo ci rende spesso ciechi davanti alle sue bellezze.

L’entroterra

Rapallo non è soltanto il mare.

Ci sono sentieri, boschi, colline, percorsi panoramici e collegamenti con un entroterra che offre una dimensione completamente diversa rispetto alla città.

In pochi minuti si può passare dal lungomare alla collina.

Per chi ama camminare, andare in bicicletta, fare escursioni o semplicemente stare nella natura, è una possibilità importante.

Il clima

Anche il clima è una risorsa.

La posizione sul mare e la protezione delle montagne contribuiscono a creare condizioni climatiche generalmente miti rispetto a molte zone del Nord Italia.

Naturalmente abbiamo umidità, caldo estivo e giornate meno piacevoli.

Ma proviamo a confrontare l’inverno di Rapallo con quello di molte città del Nord Italia.

Anche questo è un patrimonio.

Il turismo

Rapallo ha una tradizione turistica che dura da moltissimo tempo.

Non è diventata una località conosciuta per caso.

La sua posizione, il mare, il clima, il paesaggio e la vicinanza a Portofino hanno attirato per decenni visitatori italiani e stranieri.

Il turismo porta problemi?

Certamente.

Traffico, affollamento, rifiuti, parcheggi e prezzi possono aumentare.

Ma il turismo rappresenta anche lavoro, attività commerciali, alberghi, ristorazione e ricchezza per il territorio.

La soluzione non può essere desiderare una Rapallo completamente vuota per evitare gli inconvenienti dell’estate.

E ci sono anche i rapallesi

Questo forse è l’aspetto più importante.

Una città non è fatta soltanto da strade e cassonetti.

È fatta dalle persone.

Ci sono commercianti che aprono ogni mattina.

Ci sono volontari.

Ci sono associazioni sportive.

Ci sono persone che si occupano degli anziani.

Ci sono parrocchie e realtà che organizzano attività.

Ci sono cittadini che raccolgono spontaneamente un rifiuto lasciato da qualcun altro.

Ci sono persone che tengono in ordine il proprio quartiere.

Ci sono persone che, semplicemente, cercano di fare bene il proprio lavoro.

Queste persone fanno meno rumore di un cassonetto rovesciato.

Ma fanno parte di Rapallo esattamente come il cassonetto.

Non dobbiamo nascondere i problemi

E qui voglio essere molto chiaro.

Non sto proponendo una pagina che pubblichi soltanto tramonti, Castello e fotografie del mare.

I problemi devono essere denunciati.

Se una strada è sporca, va detto.

Se qualcuno abbandona rifiuti, va denunciato.

Se un servizio non funziona, bisogna chiedere spiegazioni.

Se l’amministrazione sbaglia, deve essere criticata.

Ma una critica è più efficace quando è credibile.

E per essere credibile deve riconoscere anche ciò che funziona.

Perché non creare anche il mugugno positivo?

Perché non provare?

Accanto alla fotografia del cassonetto pieno, pubblicare anche quella del luogo che è stato pulito.

Accanto alla segnalazione del disservizio, raccontare quando un problema è stato risolto.

Accanto alla fotografia del degrado, mostrare un’iniziativa positiva.

Accanto alla critica al commercio, raccontare un negoziante che resiste e mantiene viva una strada.

Accanto alla lamentela sul traffico, ricordare che Rapallo dispone di una stazione ferroviaria che permette di raggiungere numerose destinazioni senza automobile.

Accanto alla fotografia dei rifiuti, pubblicare anche il panorama dal Santuario di Montallegro.

Non sarebbe propaganda. Sarebbe semplicemente informazione completa.

Perché c’è anche un altro rischio

Continuare a mostrare esclusivamente il peggio di Rapallo non danneggia soltanto l’amministrazione di turno.

Può danneggiare la città stessa.

Può convincere i residenti che tutto vada male.

Può scoraggiare chi sta pensando di venire a vivere qui.

Può alimentare un senso di rassegnazione: “Rapallo è così e non cambierà mai”.

E soprattutto può farci dimenticare quanto abbiamo.

Io non penso che Rapallo sia una città perfetta.

Non lo è.

Ha problemi di traffico.

Ha problemi di parcheggio.

Ha problemi di pulizia in alcune zone.

Ha problemi di manutenzione.

Ha problemi che devono essere affrontati seriamente.

Ma dire che una città ha problemi è una cosa.

Dire, attraverso una rappresentazione quotidiana e quasi esclusivamente negativa, che la città sia i suoi problemi, è un’altra.

Rapallo ha bisogno di essere difesa, ha bisogno di essere raccontata bene

Non chiedo quindi di smettere di mugugnare.

Il mugugno è ligure, fa parte di noi.

Chiedo soltanto di mugugnare con equilibrio.

Perché una città può essere criticata e amata contemporaneamente.

Si può chiedere un’amministrazione migliore senza disprezzare il luogo in cui si vive.

Si può denunciare un problema senza dimenticare cento cose che funzionano.

Si può desiderare una Rapallo più pulita, più ordinata e più efficiente proprio perché si riconosce il valore di Rapallo.

Io vorrei vedere una pagina capace di dire entrambe le cose:

“Questo non va e deve essere sistemato.”

Ma anche:

“Questo invece funziona, questo è bello, questo merita di essere conservato e valorizzato.”

Perché Rapallo non è una città perfetta.

Ma non è nemmeno la discarica a cielo aperto che rischiamo di immaginare guardando soltanto le fotografie pubblicate ogni giorno.

È una città di mare, di storia, di turismo, di servizi, di persone, di colline, di sentieri, di treni, di negozi, di associazioni, di tradizioni e soprattutto di una posizione geografica che molti altri territori ci invidiano.

E forse dovremmo ricordarcelo un po’ più spesso.

Criticare ciò che non va serve a migliorare una città.

Riconoscere ciò che è bello serve a non perderla.