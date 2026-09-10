Leivi: Buggigo, conclusi i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico

Da Ufficio Stampa Regione Liguria (testo e foto)

Si sono conclusi a Buggigo, nel Comune di Leivi, i lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico e il consolidamento dell’area interessata dalla frana su cui insiste l’abitato, finanziati da Regione Liguria con 592 mila euro.

Per la prima volta in Liguria è stata utilizzata una particolare tecnologia innovativa, con tiranti ad alta resistenza installati attraverso perforazioni spinte fino a 32 metri di profondità e ancorati a una testata in cemento armato. L’intervento è stato realizzato con il supporto di competenze specialistiche in ambito geologico e, per il monitoraggio del comportamento del terreno, è stata predisposta una rete di fibre ottiche in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, in grado di rilevare anche minimi spostamenti.

“La conclusione di questo intervento è un risultato importante per la sicurezza dell’abitato di Buggigo e per la prevenzione del dissesto idrogeologico – dichiara l’assessore regionale alla Protezione civile e alla Difesa del suolo Giacomo Raul Giampedrone –. Regione Liguria ha investito 592 mila euro per un’opera che affronta una criticità presente sul territorio da oltre dieci anni, con una soluzione che unisce intervento strutturale, competenze geologiche e innovazione tecnologica. È particolarmente significativo aver sperimentato per la prima volta in Liguria questa tecnologia, che consente di intervenire direttamente sulle caratteristiche del corpo di frana e di monitorarne nel tempo l’evoluzione. Continuiamo a lavorare insieme ai Comuni per mettere in sicurezza i territori più fragili, investendo nella prevenzione e utilizzando le soluzioni più efficaci per ridurre il rischio per cittadini e infrastrutture”.