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Col contributo della famiglia Rosi|
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Lavagna: nuove stanze di degenza a Cardiologia
10 settembre 2026 | 12:21
Dall’ufficio stampa della (ex) Asl4
Lunedì 14 settembre alle 11 nel reparto di cardiologia dell’ospedale di Lavagna saranno presentate le stanze di degenza ristrutturate dall’Asl con il contributo della famiglia Rosi. Saranno presenti il direttore di Area 4, Nicola Corte, il direttore sanitario Bruno Mentore, il direttore della S.C. cardiologia prof. Guido Parodi, il direttore della S.C. gestione tecnica e la famiglia Rosi.