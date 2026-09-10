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Lavagna: nuove stanze di degenza a Cardiologia

10 settembre 2026 | 12:21
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di Redazione

Redazione

Lavagna: nuove stanze di degenza a Cardiologia

Dall’ufficio stampa della (ex) Asl4

Lunedì 14 settembre alle 11 nel reparto di cardiologia dell’ospedale di Lavagna saranno presentate le stanze di degenza ristrutturate dall’Asl con il contributo della famiglia Rosi. Saranno presenti il direttore di Area 4, Nicola Corte, il direttore sanitario Bruno Mentore, il direttore della S.C. cardiologia prof. Guido Parodi, il direttore della S.C. gestione tecnica e la famiglia Rosi.