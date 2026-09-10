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auspicata la messa in sicurezza e la sostenibilità dell’opera

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Lavagna: Diga Perfigli, Italia Viva chiede a Regione di seguire la linea Mangiante-Salis

10 settembre 2026 | 16:13
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Lavagna: Diga Perfigli, Italia Viva chiede a Regione di seguire la linea Mangiante-Salis

A nome di Giovanni Stagnaro Presidente Provinciale Italia Viva – Silvia Garibaldi Consigliere Comunale Chiavari Italia Viva Casa Riformista e Referente Città dell’Entella Italia Viva – Giovanni Costi Referente Città dell’Entella Italia Viva

Salvaguardare il territorio è possibile senza mega opere deturpanti ed invasive calate dall’alto e senza ascoltare le amministrazioni delle città coinvolte.

Come Italia Viva Provinciale e Coordinamento Città dell’Entella chiediamo alla Regione di rompere gli indugi e di convocare la conferenza dei servizi per rivedere il progetto nei termini indicati dalla Amministrazione di Lavagna e condivisi da Città metropolitana .

Apprezziamo l’impegno del Sindaco Mangiante e della Sindaca Metropolitana Silvia Salis.

La Città metropolitana è un ente in questo caso esecutore e non decisore. La decisione spetta alla Regione e auspichiamo che siano perseguite la vera messa in sicurezza e la sostenibilità dell’opera. Abbiamo visto che è possibile: realizziamolo.

Illustrazione: pixabay.com – utilizzabile gratis