Lavagna: Diga Perfigli, Italia Viva chiede a Regione di seguire la linea Mangiante-Salis

Come Italia Viva Provinciale e Coordinamento Città dell’Entella chiediamo alla Regione di rompere gli indugi e di convocare la conferenza dei servizi per rivedere il progetto nei termini indicati dalla Amministrazione di Lavagna e condivisi da Città metropolitana .

La Città metropolitana è un ente in questo caso esecutore e non decisore. La decisione spetta alla Regione e auspichiamo che siano perseguite la vera messa in sicurezza e la sostenibilità dell’opera. Abbiamo visto che è possibile: realizziamolo.