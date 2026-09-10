Chiavari: salta l’arrivo del Giro della Lunigiana a causa frana

Nella giornata di mercoledì 10 settembre si è svolta l’attesa tappa Portofino-Chiavari del Giro della Lunigiana. Il maltempo che sta colpendo il territorio, però, ha causato più di un imprevisto a partire dalla partenza che è andata in scena a Rapallo 40 minuti dopo l’orario previsto. Il cambiamento principale, però, è stato annunciato a circa 40 km dall’arrivo che era previsto a Chiavari in Piazza N.S. dell’Orto, dove era già stata allestita la passerella con il traguardo.

Le condizioni del terreno e una frana che ha colpito l’entroterra, infatti, hanno costretto la direzione gara a far concludere anticipatamente al Km 69 la tappa, all’altezza di Pezzonasca dove era previsto uno dei traguardi intermedi. Ad aggiudicarsi la tappa, alla fine, è stato il belga Seff Van Kerckhove, già vincitore dell’edizione 2025 e la premiazione si svolgerà comunque a Chiavari come previsto inizialmente.

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Dopo la falsa partenza da Portofino e quella ufficiale a Rapallo il giro ha proseguito bloccando la circolazione nel suo percorso che ha toccato anche Recco e la provinciale 333 per Uscio e la Fontanabuona; suscitando anche molte critiche per le code formatesi.

(Foto Massimo Mantelli)

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Rapallo: Simona Ferro dà il via ufficiale

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

Il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro ha assistito questa mattina alla partenza ufficiale del 50° Giro della Lunigiana, tenutosi presso il Lungomare Vittorio Veneto davanti al Castello sul Mare di Rapallo. “Si respira un’atmosfera speciale per l’avvio dell’edizione numero cinquanta del Giro della Lunigiana: dopo la conclusione della quarta competizione femminile con la grande vittoria di Alessia Orsi, oggi si apre il sipario sulla versione maschile di questa gara che profuma di storia del ciclismo italiano. Il Giro rappresenta da sempre un’eccellenza dello sport giovanile a livello internazionale, un autentico laboratorio di talenti under 18 provenienti da tutto il mondo che unisce competizione e passione, valorizzando al tempo stesso il territorio in cui si svolge. Un ringraziamento particolare va a Lucio Petacchi e a tutto lo staff della società Casano, che con passione e competenza porta avanti da cinquant’anni questo progetto straordinario”

ha dichiarato a margine dell’evento.