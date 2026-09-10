Chiavari: Entella, atteso un altro innalzamento del livello

Prosegue il monitoraggio della situazione lungo il fiume Entella dovuto al maltempo di questi giorni. Arpal ha segnalato infatti una crescita dei livelli idrometrici dei torrenti Lavagna, Trebbia e Aveto e, considerata la persistenza delle piogge, nelle prossime ore è atteso un ulteriore aumento dei livelli, in particolare nella zona della foce dell’Entella. Per questo motivo, in via precauzionale, sono stati chiusi tutti gli accessi alla pista ciclopedonale lungo il fiume Entella, dalla foce fino al confine con Carasco. L’invito alla popolazione è quello di non accedere alle aree interdette e di prestare particolare attenzione nelle zone vicine al fiume.