Chiavari: al San Francesco “Agrosfera”, l’agroalimentare in foto

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

“Agrosfera” arriva a Chiavari: all’Auditorium San Francesco una mostra fotografica racconta le storie di chi lavora nell’agroalimentare italiano

Dal 12 al 20 settembre 2026 il foyer dell’Auditorium San Francesco di Chiavari ospiterà “Agrosfera. Storie di tradizione e innovazione”, la mostra fotografica organizzata dal Gruppo Fotografico Chiavari Aps Efi Ilfiap, in collaborazione con il Comune di Chiavari, nell’ambito del Progetto Fotografico Collettivo Nazionale promosso da Fiaf Ets.

Al centro dell’esposizione ci sono le donne e gli uomini che ogni giorno lavorano nella filiera agroalimentare italiana: dalla terra al mare, dai boschi ai luoghi della trasformazione, fino alla distribuzione e alla ristorazione. Attraverso volti, gesti, ambienti di lavoro e paesaggi produttivi, gli scatti raccontano un settore fondamentale per l’identità e la vita quotidiana del Paese, mettendo in luce competenze, tradizioni, innovazione e legame con il territorio.

L’esposizione sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19, mentre il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. L’inaugurazione si svolgerà sabato 12 settembre dalle ore 16.

Agrosfera nasce da una domanda semplice: chi sono le persone, i gesti, i luoghi e le competenze che stanno dietro ciò che ogni giorno arriva sulle nostre tavole? Il progetto osserva il comparto agroalimentare nella sua accezione più ampia: non soltanto agricoltura, ma anche allevamento, pesca, silvicoltura, trasformazione, conservazione, distribuzione, vendita, ristorazione, ricerca, formazione, educazione alimentare e consumo. Un sistema complesso, che occupa un posto centrale nella vita quotidiana e nell’identità italiana.

Tradizione e innovazione non emergono come dimensioni contrapposte, ma come forze che spesso convivono e si rafforzano: i gesti artigianali e le produzioni locali dialogano con la ricerca, le tecnologie digitali, la sostenibilità e nuovi modelli di produzione e consumo.

A livello nazionale, Agrosfera ha coinvolto 1.064 fotografi iscritti, raccolto 18.346 immagini e selezionato 339 autori, rappresentativi di 19 Regioni italiane. Alla mostra nazionale si affiancano 99 mostre locali, organizzate tra settembre e novembre da autrici, autori, circoli e gruppi fotografici in tutta Italia. Nel loro insieme, le 100 esposizioni formano una mappa diffusa del territorio nazionale, capace di restituire la varietà delle realtà locali e di raccontare dall’interno la complessità della filiera agroalimentare attraverso le persone che la animano.

“Un progetto di ampio respiro come Agrosfera è motivo di grande orgoglio per la nostra città. Questa mostra ci permette di valorizzare, attraverso il linguaggio fotografico, il valore del lavoro di uomini e donne, il legame con la terra, il mare e la nostra identità di territorio. Un’ iniziativa che unisce cultura, memoria e comunità ci permetterà di riscoprire, attraverso ogni singolo scatto, l’anima più autentica del nostro Paese” dichiara l’assessore alla cultura, Silvia Stanig.

“Ci sono storie che appartengono a una famiglia, altre a una comunità. E poi ci sono storie che appartengono a un Paese. Agrosfera nasce per raccontare queste storie – dichiara Roberto Puato, Presidente della FIAF – Il nostro obiettivo non era semplicemente documentare un settore economico, ma raccontare le donne e gli uomini che hanno scelto di dedicare la propria vita alla terra, al mare, ai boschi e alla trasformazione dei prodotti. La risposta dei fotografi è stata straordinaria: ogni autore ha contribuito con il proprio linguaggio e la propria sensibilità a costruire un racconto nazionale capace di conservare memoria e aiutarci a comprendere il presente”

Autori in mostra: Aymar Elisa, Barletta Bruna, Biggio Roberto, Boccarsi Vittoria, Cella Roberto, Crocicchio Nicola, De Ferrari Rolleri Carmen, Longhitano Mario, Martino Silvana, Masoli Luciana Perrone Caterina, Picceri Giovanna, Torchio Tina, Trifiletti Antonino, Zunino Enrico, Vaccarezza Maria Luigia e Gruppo Fotografico Chiavari lavoro di gruppo autori (Blasich Furio, Valentino Lucia, Mori Anna , Aymar Elisa, Masoli Luciana, Pensa Loredana, Biggio Roberto,Torchio Tina, Trifiletti Antonino)