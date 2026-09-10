Camogli: “Troppi divieti di sosta; chi ne beneficerà?”

“Divieto di sosta dalle 7 del 10 settembre a fine manifestazione”. A Camogli, oltre alla non fruibilità del posteggio antistante il cimitero, cartelli di divieto di sosta sono apparsi in buona parte delle vie Cuneo e Colombo. La manifestazione è il Festival della Comunicazione e quindi i divieti restano per quattro giorni, fino a domenica sera?

Diversi cittadini hanno manifestato il loro malcontento. L’attuale amministrazione ha vinto le elezioni promettendo posti auto immediati che non sono ancora stati realizzati. Inoltre i divieti di sosta sono molto frequenti. Chi fruirà dei posti vietati a residenti e turisti, ma certamente concessi a quelli autorizzati? Questi ultimi non possono pagarsi la sosta negli stalli a pagamento? (m.m.)