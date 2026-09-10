Camogli: Paolo Mieli apre il Festival della Comunicazione

L’allerta meteo per temporali prolungata fino alle 21 è stata fortunatamente smentita. Ed il sole ha baciato l’apertura della 13ª edizione del Festival della Comunicazione di Camogli, che da oggi a domenica animerà il borgo marinaro con più di 160 ospiti e oltre 100 eventi gratuiti, dedicati quest’anno al tema “Coraggio”.

La manifestazione, organizzata da Frame e dal Comune di Camogli con Regione Liguria e Città Metropolitana di Genova e il patrocinio della Commissione Europea, si è aperta con il saluto dei direttori Rosangela Bonsignorio e Danco Singer e del sindaco di Camogli Giovanni Anelli.

Poi la tanto attesa lectio magistralis di Paolo Mieli su “Il grande inganno. Da Ercole alla Nato: quello che la storia non ci ha insegnato”, titolo del suo recente libro. Il notissimo giornalista e saggista è partito da una frase che spesso si legge o si ascolta: “Veniamo da 80 anni di pace e guarda cosa ci tocca vedere oggi”. Questo è un inganno, sono parole non vere se non per una parte dell’Europa occidentale. Mieli ha tracciato il percorso storico di tutte le guerre avvenute dopo la seconda Guerra Mondiale parlando anche del giornalismo di allora, di come si riteneva sarebbe stato il futuro di alcune nazioni e che non è avvenuto, della caduta del muro di Berlino che non portò alla pace generale, perché le guerre non finirono. Ed ha invitato a non ascoltare chi soffia sul fuoco della guerra e a non partecipare agli avvenimenti come occasione per scaricare una rabbia interiore. Ed in ultimo ha richiamato l’importanza di riconoscere due stati: quello israeliano e quello palestinese.

Tra le autorità presenti l’onorevole Luca Pastorino; Simona Ferro, vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Cultura; Ilaria Bozzo per Città metropolitana. Anche se i posti riservati sono stati ben 110, tutti sono riusciti a prendere posto.

In apertura Danco Singer ha ringraziato quanti hanno partecipato, a vario titolo, ad organizzare la manifestazione sottolineando che questa edizione è speciale per gli ospiti e per i temi trattati. E il tutto in un luogo incantevole come Camogli. Poi un saluto a Renate, moglie di Umberto Eco, quest’anno non presente ma collegata in streaming e gli auguri di Mario Draghi e Sergio Mattarella per il Festival. Il sindaco Giovanni Anelli ha ringraziato gli uffici comunali e i volontari citando poi tre frasi sul tema coraggio. Totò: “Il coraggio non mi manca, è la paura che mi frega”; Gandhi: “Il sentiero della non violenza richiede molto più coraggio di quello della violenza”; Sant’Agostino: “La speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose, il coraggio per cambiarle”. Rosangela Bonsignorio ha anche richiamato l’incipit di una celebra poesia di Emily Dickinson: “Non sappiamo mai quanto siamo alti / Finché non siamo chiamati ad alzarci”.