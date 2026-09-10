Camogli: concessioni demaniali, le osservazioni di Canoarium

Da Luigi Simonetti, Canoarium (Pubblichiamo per dovere di cronaca quanto scritto da Canoarium che si assume tutte le responsabilità dell’analisi effettuata. Sono state assegnate due concessioni: una demaniale marittima ed una demaniale fluviale nella stessa zona?).

Osservazioni di fine stagione a commento del comunicato della società Pria del 6 settembre 2026

Punto 1: La Crociata

Nel suo comunicato la società Pria afferma:

“I nuovi gestori [società Pria] hanno intenzione di dotarsi di un mezzo idoneo per la sistemazione e spianatura della spiaggia che verrà posizionato esclusivamente all’interno della propria concessione, in un’area debitamente autorizzata”.

La società Pria dichiara dunque di volersi dotare di un’altra ruspa da posizionare all’interno della propria concessione. Ora mi sembra evidente che, essendo la loro concessione nell’alveo del Rio Gentile, tale autorizzazione, alla luce delle normative attuali, non potrà mai essere concessa né dal Sindaco, che ha infatti appena ordinato la rimozione di un mezzo simile, nè tantomeno dalla Regione.

Il comunicato aggiunge la necessità di rimozione: “…del mezzo attualmente presente, vecchio, ritenuto non idoneo e mantenuto abusivamente dal precedente concessionario [Canoarium] senza alcuna autorizzazione” Si riferisce alla ruspa gialla da me utilizzata in questi anni per la pulizia dell’alveo del Rio e lo spianamento della spiaggia, logicamente con l’autorizzazione data dalle precedenti amministrazioni comunali che a suo tempo a tal fine hanno contribuito, insieme a sponsor privati, all’acquisto del mezzo col quale ho sempre effettuato i lavori per la miglior fruizione della spiaggia in costante accordo con il Comune.

La crociata condotta contro la ruspa in spiaggia ha così ottenuto che chi attualmente è titolare di una concessione sul greto non potrà più dotarsi di un mezzo meccanico per la manutenzione dell’alveo e si ritroverà quindi a pagare un canone per disporre di una mera pozza di acqua stagnante. Questo in quanto l’ordinanza emanata dal Sindaco fissa un punto fermo sul fatto che ciò non sia più possibile in base alle nuove normative sulla sicurezza ambientale.

Grazie a queste menti illuminate abbiamo quindi ottenuto meno spazio fruibile per tutti e qualche milione di zanzare tigre in più a beneficio di tutto il quartiere.

Inoltre, non sarà più possibile sistemare la spiaggia dopo le mareggiate o le piogge estive, con grande disagio per chi vuole sdraiarsi senza lettino.

Complimenti vivissimi ai nuovi “gestori” per i brillanti risultati ottenuti.

Punto 2: Il Fantasma

La società Pria dichiara testualmente che “per quanto riguarda il servizio di salvamento, le polemiche sono frutto di un malinteso: i nuovi gestori sono regolarmente dotati di bagnino e rispettano integralmente tutte le normative vigenti in materia di sicurezza”.

Sinceramente non capisco quale sia il “malinteso” perchè l’affermazione non trova alcun riscontro nella realtà dei fatti.

E’ evidente e sotto gli occhi di tutti che gli unici Assistenti Bagnanti presenti alla foce del Rio Gentile sono stati per tutta la stagione solo quelli organizzati dal Canoarium.

Entrando nello specifico della normativa, infatti, essendo i bagnini sostenuti solo dal Canoarium, non possono essere considerati validi per altre attività che non si siano consorziate e non abbiano comunicato tale condivisione alla Capitaneria di Porto.

Preciso che tale soluzione è stata da me proposta alla società Pria che ha sempre rifiutato la condivisione ed ha operato per tutta la stagione in spregio all’ordinanza balneare che prescrive il bagnino a tutti i noleggiatori, esercitando quindi un’attività commerciale in modo del tutto irregolare sotto gli occhi di tutti.