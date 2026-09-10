Temi del giorno:
previsioni arpal
Ancora pioggia al mattino, poi migliora: calano le temperature
Il transito della saccatura mantiene condizioni di spiccata instabilità con temporali anche forti in particolare su Centro-Levante in mattinata; dal pomeriggio progressiva attenuazione dei fenomeni a Levante per l’ingresso di correnti secche settentrionali, residua instabilità a Ponente con possibili temporali sui rilievi in successiva estensione alla costa: così la previsione di Arpal
VENTI: moderati settentrionali su Centro-Ponente in rotazione da Est/Sudest dalle ore centrali, locali rinforzi specie sui capi; moderati da Sudest a Levante in rotazione dai quadranti settentrionali la sera. Possibili colpi di vento associati ai temporali
MARE: mosso
SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: piogge diffuse di intensità forte, cumulate significative, alta probabilità di temporali forti/organizzati
TEMPERATURE: in calo specie nei valori minimi
UMIDITÀ: su valori medio-alti