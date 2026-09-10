Allerta gialla per temporali estesa fino alle 21 di oggi

Da Comunicazione Arpal

Alla luce delle nuove uscite modellistiche Arpal estende l’allerta gialla per temporali sul centro levante fino alle 21 (Zone BCDE). Sul ponente (Zona A) l’allerta sarà gialla dalle 14 alle 21 di oggi

Nelle ultime ore si è strutturata una linea di convergenza in prossimità del Golfo Paradiso e relativo entroterra semi-stazionaria in lento spostamento verso est. Si segnalano precipitazioni anche molto forti, con fulminazioni e raffiche di vento.

Dove si sono scatenati i temporali più forti si sono registrare cumulate importanti: 85.4 mm/h a Neirone e a Davagna (con circa 60 mm caduti in 30 minuti), 60 mm/h a Torriglia

Nelle prossime ore si prevede un ulteriore ma lento spostamento verso Levante ma dal tardo pomeriggio odierno si attendono piogge forti anche sulle Alpi liguri per la convergenza dei venti prima da est e poi da sud.

Attualmente la situazione idrometrica non rappresenta criticità sul reticolo strumentato, sebbene i torrenti Scrivia e Bisagno stiano reagendo alle intense piogge che li hanno interessati nell’ultima ora.

L’ingresso di aria più secca nella notte porterà nella giornata di domani il ritorno del sole e di tempo stabile.

Prestare la massima attenzione agli allagamenti delle sedi stradali in corso e ai torrenti più piccoli, che risponderanno a simili intensità in maniera repentina.

Seguire gli aggiornamenti.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/