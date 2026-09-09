Valli dell’Aveto: gli appuntamenti della settimana

Dal Consorzio Ospitalità Diffusa – Valli Parco Aveto – Una montagna di accoglienza

Questa settimana si cammina, si ascolta, si scopre e si festeggia: dalle esperienze nella natura alla musica, dal teatro alle tradizioni locali, le Valli del Parco dell’Aveto offrono tanti modi diversi per vivere il territorio.

Cominciamo con le attività all’aria aperta proposte dai nostri associati.

Sabato 12 Settembre

Forest Bathing Liguria

Un vero e proprio “bagno di bosco” nella magica Foresta del Penna. Il Forest Bathing produce effetti benefici, sia a livello fisico che mentale, aiuta a rallentare e ritrovare il proprio ritmo naturale, e a riscoprire lo straordinario nell’ordinario. Orario: 14.00 – 18.00.

Tutti gli eventi sono prenotabili alla pagina Calendario Eventi del sito www.forestbathingliguria.it (metodo di pagamento: bonifico bancario) oppure tramite la piattaforma Bricchi de Mâ, nella sezione Esperienze (metodo di pagamento: carta di debito/credito)

Domenica 13 Settembre

– Wild Horsewatching

Proseguono gli appuntamenti domenicali con le escursioni guidate di Wild Horsewatching per osservare da vicino i cavalli selvaggi del Parco dell’Aveto: un’esperienza unica in Italia. Dettagli e calendario completo al link qui sopra.

Info e prenotazioni: Tel. 347 3819 395 – icavalliselvaggidellaveto@gmail.com

– Escursioni con le Guide Meraviglie d’Aveto

Fungaie D’Aveto. Giornata dedicata all’ambiente “bosco” di faggio e abete alla ricerca dei porcini della valle (itinerario segreto…)

Info e prenotazioni: Giuseppe Maggiolo Tel. 333 950 38 70

Su richiesta

Valli Del Parco Dell’Aveto E-Mtb Tour

Le nostre escursioni in mountain bike a pedalata assistita con le Guide di SeiFuori.it, personalizzate in base al tuo livello di allenamento e alle tue esigenze. Disponibile anche noleggio e-bike, con consegna a domicilio.

Piccole anticipazioni, per prenotare in tempo!

25-26-27 Settembre

Valli, Vette e Vento – Cammino in 3 tappe da Santo Stefano d’Aveto a Lavagna

Trekking di 3 giorni con la Guida Michele Picco.

Iscrizioni: https://experience.bricchidema.it/esperienze/valli-vette-e-vento

Altri eventi nei nostri Comuni:

Eventi a Borzonasca

da Giovedì 10 a Lunedì 14 Settembre Celebrazioni del SS. Crocifisso 2026

In particolare:

– Domenica 13:

Ore 10 Concerto di campane dell’Associazione Campanari Liguri

Ore 11.15 Santa Messa solenne

Ore 15 Piazza Severino – Giochi per bambini con “Agomago”

Ore 16.45 Ingresso in paese del Corpo Bandistico Città di Lavagna

Ore 17.30 Santa Messa e processione presieduta da Mons. Gianpio Devasini

Processione animata dal Corpo Bandistico Città di Lavagna

Ore 21 Vespri, supplica, benedizione e bacio della reliquia

A seguire grande tombolata in Piazza Severino

– Lunedì 14

Esaltazione della Santa Croce

Ore 20.30 Santa Messa di ringraziamento

Al termine la tradizionale benedizione delle vetture

Sabato 12 Settembre

– Incontri all’Abbazia di Borzone

Le chiavi fondamentali per comprendere i Padri della Chiesa. Una logica ecclesiale per capire i dogmi

Ore 16.00 Il Dott. Giorgio Karalis, teologo ortodosso oltre che medico chirurgo presenta il suo ultimo libro: Fondamenti di Patrologia

– “La Notte” – Super concerto sotto le stelle a Green Riviera

La notte ha una musica tutta sua. Ti aspettiamo al Green Riviera (Loc. Giaiette) dalle ore 21.00 per una serata indimenticabile dedicata a lieder, arie e canzoni sul tema della Notte.

Protagonisti della serata saranno il soprano Daria Ryzhova, formatasi in Russia e trasferitasi in Italia nel 2017 per studiare canto lirico al Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova, dove si è diplomata con il massimo dei voti e la lode e Matteo Manzitti, compositore e direttore d’orchestra genovese, direttore artistico dell’Ensemble Eutopia e curatore del festival “Le Strade del Suono”, dedicato alla musica del nostro tempo, insignito nel 2023 del Premio Abbiati per la scuola.

Info e prenotazioni: Tel. 335 6755442

Domenica 13 Settembre

Mercatino “Dalla Terra Emozioni”

h 9.00 – 12.00 a Borzonasca, P.za Severino

Artigianato e prodotti locali

Eventi in Val Graveglia

Da Sabato 12 a Lunedì 14 Settembre

Antica Festa du Luetto – Festa della Madonna di Loreto

Evento autentico ligure 2026 – Loc. Reppia.

Cultura, enogastronomia e musica a cura di Pro Loco Val Graveglia.

Tutti i sabato mattina – Mercatino Agricolo della Val Graveglia

Orario 9‑12 a Conscenti

Eventi a Rezzoaglio

Domenica 13 Settembre

Maps 2026 – Percorsi artistici sull’Alta Via dei Monti Liguri

Il 12 e 13 settembre MAPS – Percorsi artistici sull’Alta Via dei Monti Liguri arriva in Val d’Aveto:

Domenica la seconda giornata, che si terrà in Loc. Lago delle Lame.

Musica, natura, escursioni e teatro! Vedi il programma e le modalità di partecipazione

Eventi a Santo Stefano d’Aveto

Venerdì 11, Sabato 12 e Domenica 13 Settembre

4ª Tappa Superenduro 2026

Gara nazionale del Superenduro MTB e E-MTB (ASD Freeridetigullio) – Capoluogo

Divertimento per bambini e ragazzi volto a migliorare la tecnica su sentieri naturali, e campo scuola attrezzato. Notturne, grigliate e caccia al tesoro finale.

Info e prenotazioni: Massimo Tosi tel. 338 6645 512

Sabato 12 Settembre

– RokkaRaduno

Arrampicata, trekking e relax in Loc. Prato della Rocca

– Maps 2026 – Percorsi artistici sull’Alta Via dei Monti Liguri

Il 12 e 13 settembre MAPS – Percorsi artistici sull’Alta Via dei Monti Liguri arriva in Val d’Aveto:

Sabato la prima giornata, che si terrà ad Amborzasco, Loc. Prato della Cappelletta.

Musica, natura, escursioni e teatro! Vedi il programma e le modalità di partecipazione

Domenica 13 Settembre

– 17° Sagra del Fungo e della Patata Quarantina

Loc. Casoni di Amborzasco

con la partecipazione di esperti micologi ed esposizione e vendita di prodotti tipici locali.

h 12.30 Gastronomia (al coperto). Pomeriggio in musica con il maestro Alberto Kalle

– Escursione Bestrekking

con Gian Luca Bellisomi

– Coaching in Natura con Tiziana