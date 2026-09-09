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Tribogna: albero pericolante, chiusa la Ss 225 della Fontanabuona
9 settembre 2026 | 16:40
Da Anas
La strada statale 225 “della Fontanabuona” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni al km 25,500, nel territorio comunale di Tribogna, in provincia di Genova, a causa della presenza di un albero pericolante.
Il personale Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza.
La circolazione viene deviata in loco.
Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.
Illustrazione: pixabay.com – utilizzabile gratis