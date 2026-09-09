Sori: treno colpito da fulmine; passeggeri traslocano su un altro

Questo mattina durante il temporale scatenatosi sul Golfo Paradiso, un fulmine ha colpito un treno Parma-Genova Brignole, fermo alla stazione di Sori. Nessuno, né personale né passeggeri ha riportato danni. Il fatto di essere in stazione, ha facilitato l’evacuazione dei viaggiatori dal treno su cui sono stati necessari attenti controlli. I passeggeri sono stati fatti salire sul convoglio successivo, il 3262. La circolazione ha subito rallentamenti.