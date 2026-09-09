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Sabato 12 alle 16.30|
Sestri: ultimo appuntamento con “Alla scoperta del Leudo”
Riceviamo
Ultimo appuntamento sabato 12 settembre alle ore 16:30 “Alla scoperta del Leudo”, una vera e propria “immersione” nella cultura marinara cittadina, con tappa al MuSel -Museo Archeologico e della Città di Sestri Levante e al porticciolo, con la visita a bordo del Nuovo Aiuto di Dio, ultimo leudo navigante in Liguria.
Un’esperienza pensata per famiglie ma di interesse anche per gli individuali, organizzata dai Servizi Educativi della Cooperativa Solidarietà e Lavoro in collaborazione con il MuSel e l’Associazione Amici del Leudo.
Il “viaggio” alla scoperta della cultura marinara e dell’identità locale prende il via nelle sale del Museo di Sestri Levante, ospitato a Palazzo Fascie, che custodisce e valorizza la memoria e l’identità del territorio. In compagnia di un operatore museale, attraverso leggende e foto d’epoca, si racconterà la cittadina di Sestri Levante e la sua profonda connessione con il mare. Un’ampia sezione del museo è dedicata a delineare la storia del Novecento a Sestri Levante: un secolo visto dal particolare osservatorio della realtà locale, in cui la migrazione, la guerra, la resistenza, la nascita dell’industria, i mestieri tradizionali e quelli legati allo sviluppo turistico declinano la storia originale di una città e del suo territorio.
Dopo la visita una breve passeggiata nel caruggio condurrà al porto, dove l’Associazione Amici del Leudo accompagnerà i partecipanti alla visita dell’ultimo Leudo navigante in Liguria, svelando i segreti del “Nuovo aiuto di Dio”, preziosa testimonianza della navigazione a vela latina. Tra le curiosità, potrà essere anche illustrata la tecnica per realizzare i nodi marinari, importanti in quanto facilitano l’utilizzazione degli strumenti di bordo.
Info e prenotazioni
Luogo: appuntamento presso la biglietteria-infopoint del MuSel, Palazzo Fascie, Largo Colombo 50.
Costo: 8,00€ adulti, 6,00€ bambini dai 5 ai 12 anni.
Prenotazioni tramite link:
12/09 Alla scoperta del Leudo – Sestri Levante – Solidarietà&Lavoro
Per ulteriori informazioni: cell 3407713054 o e-mail: vcavalieri@solidarietaelavoro.it
Evento soggetto a conferma e a condizioni meteo favorevoli.