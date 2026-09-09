Sestri: ultimo appuntamento con “Alla scoperta del Leudo”

Ultimo appuntamento sabato 12 settembre alle ore 16:30 “Alla scoperta del Leudo”, una vera e propria “immersione” nella cultura marinara cittadina, con tappa al MuSel -Museo Archeologico e della Città di Sestri Levante e al porticciolo, con la visita a bordo del Nuovo Aiuto di Dio, ultimo leudo navigante in Liguria.

Il “viaggio” alla scoperta della cultura marinara e dell’identità locale prende il via nelle sale del Museo di Sestri Levante, ospitato a Palazzo Fascie, che custodisce e valorizza la memoria e l’identità del territorio. In compagnia di un operatore museale, attraverso leggende e foto d’epoca, si racconterà la cittadina di Sestri Levante e la sua profonda connessione con il mare. Un’ampia sezione del museo è dedicata a delineare la storia del Novecento a Sestri Levante: un secolo visto dal particolare osservatorio della realtà locale, in cui la migrazione, la guerra, la resistenza, la nascita dell’industria, i mestieri tradizionali e quelli legati allo sviluppo turistico declinano la storia originale di una città e del suo territorio.