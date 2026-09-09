Sestri: “Lavori per il nuovo depuratore, muoversi in città è una corsa a ostacoli”

Da Progresso per Sestri

Quello che sta accadendo in questi giorni alla viabilità cittadina, in relazione ai lavori collegati al nuovo depuratore, appare come l’ennesima dimostrazione di un modo di amministrare improvvisato, che scarica sui cittadini conseguenze e disagi

Modifiche alla circolazione, sensi di marcia invertiti, strade chiuse e percorsi cambiati rischiano di trasformare gli spostamenti quotidiani in una vera e propria corsa a ostacoli. E il problema non è il disagio inevitabile che può accompagnare un’opera importante, ma come queste modifiche vengono pianificate, comunicate e gestite.

Ci chiediamo perché, ancora una volta, non si sia scelto di coinvolgere preventivamente le Consulte di quartiere interessate, ascoltando chi vive quotidianamente quelle strade e conosce concretamente le criticità del territorio.

E poiché le modifiche alla viabilità non si possono improvvisare, ci chiediamo se ci siano studi di mobilità che abbiano consentito una valutazione all’amministrazione e in tal caso , perché in modo trasparente non siano stati portati a conoscenza di consiglieri comunali, consulte o cittadini, che sono costretti ad apprendere con tempi troppo stretti, di nuovi divieti, chiusure o cambiamenti della circolazione.

Un’amministrazione seria dovrebbe programmare, condividere e comunicare per tempo, non costringere cittadini, residenti, commercianti e lavoratori ad adeguarsi di giorno in giorno a decisioni che sembrano cambiare continuamente.

Il Sindaco Solinas continua, a procedere per tentativi, intervenendo sulla viabilità senza una visione chiara e complessiva. Non è accettabile che siano i cittadini a fare da “collaudatori” delle scelte dell’Amministrazione, pagando sulla propria pelle le conseguenze di modifiche improvvisate.

Chiediamo quindi all’Amministrazione Solinas di fare chiarezza e un consiglio comunale dedicato in cui venga presentato il piano organico della viabilità legata ai lavori, coinvolgere le Consulte di quartiere e garantire ai cittadini informazioni tempestive e comprensibili.

Sestri Levante ha bisogno di una guida che sappia decidere e programmare, non di una città costretta a scoprire ogni mattina quale sarà il prossimo cambiamento della viabilità.