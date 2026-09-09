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Sestri: 10eLotto, colpo da 50mila euro in via Nazionale
9 settembre 2026 | 10:41
Da Agipro
Liguria a segno con 10eLotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, colpo da 50mila euro a Sestri Levante, in provincia di Genova, grazie a un 7 Doppio Oro da 50mila euro in via Nazionale. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 30,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,7 miliardi da inizio anno.
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