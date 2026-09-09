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A causa dell'allerta arancione|
“Sant’in Jazz”: rinviate le iniziative di oggi
Da Comunicazione Comune di Santa Margherita Ligure
A seguito dell’allerta arancione e del più generale quadro meteorologico, si comunica che gli eventi odierni del cartellone di Sant’in Jazz sono annullati o eventualmente rinviati a data da destinarsi, incluso il concerto del Sandro Cerino Vsip Quintet previsto questa sera, a Villa Durazzo, alle 21.15.
Ricordiamo altresì che l’allerta arancione comporta sempre, per effetto di ordinanza sindacale:
1. La chiusura del centro diurno, della biblioteca comunale e del centro di aggregazione giovanile.
2. La sospensione di tutte le manifestazioni sportive nonché degli spettacoli su area pubblica, in locali pubblici o aperti al pubblico programmati nel territorio di Santa Margherita Ligure.
3. La chiusura delle strutture cimiteriali e dei parchi e giardini comunali aventi sede nel territorio comunale di Santa Margherita Ligure.
4. La chiusura della biglietteria AMT e degli Uffici dello IAT siti in Piazza V. Veneto
5. La sospensione di ogni fiera e mercato sul territorio comunale.
6. La chiusura di tutti gli impianti sportivi comunali aventi sede nel territorio di Santa Margherita Ligure.
7. La chiusura dell’impianto di Minigolf di C.so Rainusso
8. La chiusura del Diurno sito in Via Solimano, 26
9. È istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, per ogni categoria di veicoli in Via XXV Aprile dal civico 26A fino all’intersezione con Largo Giusti.
10. La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado.
Si è riunito, presso la sede municipale, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), attivo per tutto il perdurare dello stato di allerta arancione, al fine di assicurare la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.
Per i cittadini che volessero comunicare con la Polizia Locale, il numero è 0185 205450.