San Colombano chiede la gestione corretta dell’acqua del Lavagna

Il Comune di San Colombano Certenoli avvia un’azione ufficiale per la tutela del Torrente Lavagna e delle risorse idriche locali

Il Comune di San Colombano Certenoli comunica di aver formalmente inviato, un’istanza ufficiale agli Enti competenti per richiedere l’accesso agli atti e l’attivazione di un tavolo tecnico in merito alla gestione delle risorse idriche nel bacino del Torrente Lavagna, con particolare attenzione al rispetto del Deflusso Ecologico.

L’iniziativa nasce dalla necessità di tutelare il territorio comunale, attraversato da Torrente Lavagna, corso d’acqua di fondamentale importanza ecologica, paesaggistica e socio-economica per la Val Fontanabuona. Come è noto, infatti, soprattutto durante la stagione estiva, si deve registrare un drastico ed eccessivo abbassamento dei livelli idrici del

torrente, fino al prosciugamento di ampi tratti dell’alveo, con gravi ripercussioni sull’ecosistema locale, sulla fauna ittica e sulla disponibilità di acqua per usi agricoli e domestici e possibilità di compromissione della ricarica delle falde stesse.

Il fenomeno appare correlato e in una qualche misura aggravato dall’attività di captazione idrica profonda e superficiale operata tramite i campi pozzi situati nel bacino idrografico di riferimento (tra cui l’impianto in località Pian di Coreglia).

Il Comune, nell’esercizio delle proprie funzioni di tutela dell’ambiente e della salute pubblica, ha pertanto richiesto agli Enti preposti (Città Metropolitana di Genova, Regione Liguria, Ato Centro Ovest Genovese, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, Ireti S.p.A.), la trasmissione della documentazione relativa ai prelievi idrici, ai dati quantitativi degli ultimi tre anni, ai report di monitoraggio e agli atti di pianificazione per la gestione delle emergenze idriche.

Contestualmente, l’Amministrazione Comunale ha proposto ai suddetti Enti l’attivazione immediata di un tavolo tecnico di concertazione tra tutti i soggetti coinvolti, con l’obiettivo di rimodulare i prelievi estivi, individuare fonti di approvvigionamento alternative per la costa e verificare eventualmente la possibilità di realizzare nuovi punti di stoccaggio dell’acqua, salvaguardando la sopravvivenza biologica del Torrente Lavagna e i diritti delle comunità dell’entroterra.

Il Comune di San Colombano Certenoli ribadisce il proprio impegno per una gestione sostenibile e condivisa delle risorse

idriche, nel rispetto delle normative vigenti e a tutela dell’interesse collettivo. Crediamo infatti che la corretta gestione delle risorse idriche sia una problematica di primaria importanza, anche alla luce dei noti fenomeni di riscaldamento globale che rendono sempre più urgente affrontare il problema attraverso una gestione attenta e corretta dei nostri corsi d’acqua.

Attendiamo ora le risposte dei diversi soggetti coinvolti, nella speranza che l’iniziativa della Civica Amministrazione venga considerata con spirito di leale collaborazione e come un passo necessario e positivo verso una corretta gestione comune risorse idriche comuni.