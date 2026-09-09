Temi del giorno:
dopo la chiusura disposta per innalzamento del livello del fiume|
Rezzoaglio: SS586 riaperta a senso unico alternato
Aggiornamento Anas ore 16.08: +++ Strada riaperta su entrambe le corsie di marcia +++
*****
Da Anas (testo e foto)
La strada statale 586 “della Valle dell’Aveto” è stata riaperta a senso unico alternato al km 36,700, nel territorio comunale di Rezzoaglio, in provincia di Genova, dopo la chiusura disposta in tarda mattinata a causa delle forti precipitazioni che hanno interessato la zona.
Il fiume Aveto, alle ore 12:00, aveva infatti raggiunto i 2,70 m, il livello massimo di guardia, proprio in corrispondenza del tratto interessato, a causa delle condizioni meteorologiche avverse.
Il provvedimento è stato adottato a tutela della sicurezza della circolazione.
Il personale Anas è presente sul posto e monitora costantemente l’evolversi della situazione. Le condizioni attuali hanno permesso la riapertura parziale della carreggiata.
Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.