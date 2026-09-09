Recco: “Sagra del fuoco”, risultati eccellenti. Il grazie del sindaco

In attesa di conoscere oggi quale Quartiere avrà offerto lo spettacolo più bello e alzerà sul pennone la bandiera rosa, Recco archivia due serate – è il caso di dirlo – spettacolari per la “Sagra del Fuoco”. Il 7 e l’8 settembre sono state migliaia le persone con gli occhi all’insù, un fiume di gente riversato sul lungomare della città per seguire gli spettacoli pirotecnici che nella prima serata ha visto protagonisti i Quartieri Spiaggia, San Martino e Liceto e, nella seconda, i Quartieri Bastia, Ponte e Collodari, incorniciati nella mattinata dell’8 dai fuochi “a giorno” del Quartiere Verzemma. Giochi di luce, boati e scenografie che hanno tenuto tutti col naso in aria fino all’ultimo colpo, chiudendo in grande stile le celebrazioni per Nostra Signora del Suffragio, con la sparata di mascoli del Quartiere San Martino nel grato del torrente davanti al Santuario.

A festa patronale conclusa, il sindaco Carlo Gandolfo fa il punto e ringrazia chi ha reso possibile la macchina delle celebrazioni in onore della Suffragina: “La mia gratitudine va a chi ha permesso la riuscita della festa. Al Santuario e alla Confraternita per la parte religiosa, ai Quartieri che hanno lavorato con passione e in piena collaborazione, alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Locale, alla Capitaneria di Porto, alle Pubbliche Assistenze e al 118 per il presidio su ordine e sicurezza, ai volontari Vab, all’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo e agli Alpini per il supporto sul campo. Un grazie particolare al personale comunale, che ha messo dedizione e professionalità in ogni fase, ai Comuni che ci hanno fornito gli agenti di Polizia locale a supporto di sicurezza e viabilità”. Soddisfazione è stata espressa da Gandolfo anche per la tenuta organizzativa e per il rapido ripristino del decoro urbano, assicurato dall’Ufficio Ambiente, dagli operatori Amiu e da tutti i dipendenti comunali impegnati: “Appena spenti gli ultimi fuochi dei Quartieri abbiamo attivato tutte le squadre per restituire subito alla città pulizia e vivibilità. Ha dato un buon esito anche la posa delle reti di protezione del fondale marino dai residui dei fuochi d’artificio, attività avviata in via sperimentale in collaborazione con Blackwave e la cooperativa pescatori di Camogli, che si affianca alla consueta pulizia annuale di moli e fondali”.