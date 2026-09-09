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Ammainabandiera e messa di ringraziamento|
Recco: Sagra del fuoco, bandiera rosa sui pennoni di Bastia e Ponte
Si è conclusa stasera con l’ammainabandiera e la messa di ringraziamento celebrata nel santuario della Madonna del Suffragio, la festa Patronale dell’8 Settembre. Come consuetudine i quartieri che reputano di avere proposto lo spettacolo pirotecnico migliore hanno issato sul proprio pennone la bandiera rosa. I quartieri sono stati due Bastia e Ponte; il giudizio degli esperti sembra coincidere. Un quartiere per la bellezza, l’altro per la tecnica.
Un 8 Settembre di successo nonostante la festa sia caduta in un giorno infrasettimanale. Soddisfatti anche i commercianti, specie per le presenze di martedì.
Ed una buona notizia, l’innalzamento improvviso del livello dell’acqua nel torrente Recco, non ha creato danni ai quartieri: i mortaretti erano già stati tolti dal greto nella notte.