Recco: Sagra del fuoco, bandiera rosa sui pennoni di Bastia e Ponte

Si è conclusa stasera con l’ammainabandiera e la messa di ringraziamento celebrata nel santuario della Madonna del Suffragio, la festa Patronale dell’8 Settembre. Come consuetudine i quartieri che reputano di avere proposto lo spettacolo pirotecnico migliore hanno issato sul proprio pennone la bandiera rosa. I quartieri sono stati due Bastia e Ponte; il giudizio degli esperti sembra coincidere. Un quartiere per la bellezza, l’altro per la tecnica.