Recco: Giornata della Sicurezza del Paziente, focus sulla salute mentale

Da Comunicazione Area 3 ATS Liguria

Consulenze specialistiche personalizzate, infopoint, attività di informazione e prevenzione: sono le iniziative che Area 3 ATS Liguria propone giovedì 17 settembre in occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente, nelle Case della Comunità di Fiumara, Assarotti e Bolzaneto e presso l’Ambulatorio Mobile ASL3 a Recco.

“Cure sicure per le malattie non trasmissibili” è il tema della Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente 2026, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per richiamare l’attenzione sulla sicurezza dei percorsi di cura delle persone che convivono con patologie croniche, tra cui malattie cardiovascolari, diabete, malattie respiratorie croniche, disturbi della salute mentale e tumori.

L’iniziativa intende promuovere una maggiore consapevolezza sul valore della sicurezza delle cure, con particolare attenzione alla prevenzione e alla corretta gestione delle patologie croniche. I cittadini potranno incontrare gli specialisti, ricevere informazioni personalizzate e rivolgersi alle associazioni presenti per ascolto e supporto.

Gli appuntamenti sul territorio

Casa della Comunità Fiumara – Genova Sampierdarena

9.00-13.00 | via Operai 80

Consulenze specialistiche personalizzate di diabetologia. Presenza dell’Associazione Ligure per la Lotta contro il Diabete (AS.LI.DIA).

Casa della Comunità Assarotti – Genova Centro

9.00-13.00 | via Assarotti 35

Consulenze specialistiche personalizzate di cardiologia. Presenza della Confederazione “Centri Liguri per la Tutela dei diritti del Malato M. Chighine”.

Casa della Comunità Valpolcevera – Genova Bolzaneto

9.00-13.00 | via Pasquale Pastorino 32

Consulenze specialistiche personalizzate di pneumologia e spirometrie gratuite. Presenza della Confederazione “Centri Liguri per la Tutela dei diritti del Malato M. Chighine”.

Ambulatorio Mobile ASL3 – Recco

14.30-17.30 | Piazza Nicoloso da Recco

Punto informativo e consulenze specialistiche personalizzate dedicate alla salute mentale, con la presenza degli specialisti.

La giornata vuole favorire il dialogo tra professionisti sanitari, cittadini e associazioni e rafforzare la consapevolezza sull’importanza di percorsi di cura sicuri, accessibili e orientati alla prevenzione.

L’accesso è gratuito e non è necessaria la prenotazione.