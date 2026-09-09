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Mercoledì 9 settembre

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Cronaca
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RASSEGNA STAMPA. Crisi Amt, i sindaci: “Troppe corse tagliate”

9 settembre 2026 | 06:21
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di Redazione

Redazione

RASSEGNA STAMPA. Crisi Amt, i sindaci: &#8220;Troppe corse tagliate&#8221;

Oggi, mercoledì 9 settembre, auguri a Federico e Giacinto. Mercati settimanali previsti Camogli; Casarza; Levanto. Proverbi: “L’avaro fatica e pena per dare ai posteri la pancia piena”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Amt: “I sindaci “Troppe le corse tagliate”; “Treno+bus, un consorzio tra le due aziende”

Sestri Levante: chiusura sottopasso, tre nodi da sciogliere. Sestri Levante: baia contingentata anche nel 2027. Lavagna: ripresi i lavori alla diga Perfigli. Lavagna: torre del borgo, rinnovato per tre anni l’accordo pubblico-privato. Cogorno: lavori per l’illuminazione, cambia la viabilità. Zoagli: lavori in municipio, dureranno due anni.

Rapallo: nuovi locali per la polizia urbana, ma restano i ponteggi in municipio. Santa Margherita: 400 euro di asfalti. Portofino: magazzino sul molo, il Comune perde al Tar.

Camogli: il ritorno del Dragun. Recco: messa all’alba e fuochi di notte, eccola festa della Madonna. Uscio: lascito Zerbi, serve un notaio. Uscio: così le volontarie rendono viva la biblioteca. Bogliasco: venerdì a Quarto i funerali del ciclista morto lungo la via Aurelia.

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