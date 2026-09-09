Rapallo: domani il Giro della Lunigiana, traffico sospeso in diversi tratti tra le 10.15 e le 10.45 circa

Da Ufficio Stampa Comune di Rapallo

In occasione dello svolgimento della 2ª tappa “Portofino – Chiavari” della 50ª edizione del Giro della Lunigiana (competizione ciclistica della categoria Junior), la Prefettura di Genova ha disposto la sospensione temporanea della circolazione veicolare per la mattina di giovedì 10 settembre 2026.

Il percorso di gara interesserà diversi tratti della viabilità cittadina e delle strade provinciali e statali limitrofe, indicativamente le ore 10:15 e le ore 10:45. Rapallo sarà direttamente coinvolta quale sede della partenza del tratto agonistico della tappa, con la presenza presidiata dagli Agenti del Corpo di Polizia Locale.

Per consentire il passaggio in sicurezza dei 176 atleti in gara e dei veicoli di seguito, la circolazione sarà regolamentata come segue:

Modalità di chiusura: La sospensione del traffico nei due sensi di marcia si attiverà 15 minuti prima del passaggio della vettura con il cartello “inizio gara ciclistica”, e si concluderà 15 minuti dopo il transito del mezzo recante il cartello “fine gara ciclistica” (o bandiera verde della Polizia Stradale).

Divieti: Durante la sospensione è vietato l’accesso e il transito a qualsiasi veicolo non autorizzato. I veicoli provenienti da strade laterali o accessi privati avranno l’obbligo di arrestarsi. È altresì vietato l’attraversamento stradale ai pedoni.

Eccezioni: I divieti non si applicano ai mezzi di soccorso, antincendio e di Polizia.

Le vie coinvolte sono: via Milite Ignoto, via Giuseppe Assereto, piazza Molfino, lungomare Vittorio Veneto, corso Matteotti e via Aurelia di Ponente.