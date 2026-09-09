Rapallo, Chiavari, Sestri: dal 14 settembre prelievi senza prenotazioni e limitazioni di accesso

Il personale dedicato accoglierà gli utenti, che saranno chiamati secondo l’ordine di arrivo. Si ricorda inoltre che, per avere un orario certo del prelievo, è possibile prenotarlo attraverso i consueti canali:

I prelievi su prenotazione si possono eseguire a Chiavari e Rapallo, dalle ore 7.15 alle 10.30, e a Sestri Levante, dalle ore 7.15 alle 11.00.

Gli utenti potranno presentarsi direttamente presso i Centri Prelievi e saranno accolti in ordine di arrivo, in base alla disponibilità del servizio e nell’attesa del proprio turno.