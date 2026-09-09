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Dopo la rimodulazione estiva|
Rapallo, Chiavari, Sestri: dal 14 settembre prelievi senza prenotazioni e limitazioni di accesso
Da Ufficio Stampa Asl4
Si informa che, come anticipato, il 12 settembre 2026 si concluderà la rimodulazione estiva dell’accesso diretto ai Centri Prelievi di Rapallo, Chiavari e Sestri Levante.
Da lunedì 14 settembre, gli utenti potranno quindi effettuare il prelievo di sangue senza prenotazione e senza limitazioni di accesso, in ciascuna delle tre sedi disponibili, dalle ore 7.30 alle 8.30.
Il personale dedicato accoglierà gli utenti, che saranno chiamati secondo l’ordine di arrivo.
Si ricorda inoltre che, per avere un orario certo del prelievo, è possibile prenotarlo attraverso i consueti canali:
- Sportelli CUP;
- Numero Unico Regionale 010/5383400;
- Sito web Prenoto Salute;
- Studi medici che effettuano prenotazioni come medicina di gruppo o singolarmente;
- Farmacie;
- Pubbliche assistenze e strutture socio-sanitarie aderenti al Progetto Prenotazioni CUP.
I prelievi su prenotazione si possono eseguire a Chiavari e Rapallo, dalle ore 7.15 alle 10.30, e a Sestri Levante, dalle ore 7.15 alle 11.00.
Gli utenti potranno presentarsi direttamente presso i Centri Prelievi e saranno accolti in ordine di arrivo, in base alla disponibilità del servizio e nell’attesa del proprio turno.
Restano confermate le modalità di accesso su prenotazione, che consentono di programmare il prelievo e ridurre i tempi di attesa.
Foto: pixabay.com – utilizzabile gratis