Portofino: l’Area marina non sarà soppressa ma integrata al Parco

A decidere i confini del parco nazionale di Portofino non saranno i giudici. L’iter per realizzarlo non è concluso, occorrerà la firma del presidente Mattarella. Come anticipato da tempo il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha tuttavia istituito il Parco Nazionale di Portofino nella versione ridotta a tre comuni (Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure), prevedendo che l’Area Marina Protetta istituita nel 1999 venga integrata nel nuovo Parco nazionale. Quindi non una soppressione, ma un’integrazione o accorpamento. Certo con un unico presidente, direttore e consiglio di amministrazione. Che ci auguriamo esprima personalità locali.

In tal modo viene confermata la linea espressa dalla Regione Liguria che si è opposta ad un ampiamento a 7 o 11 Comuni, taluni con caratteristiche assolutamente diverse da ciò che rappresenta il promontorio di Portofino. Certo sarebbe stato possibile creare un parco più ampio con territori discontinui ma con caratteristiche ambientali simili. Sono stati per primi alcuni sindaci a negare tale possibilità, forse per timore di subire i vincoli che continueranno a pesare sui tre Comuni. L’area marina continuerà ad esistere e svolgere le sue funzioni, integrata al parco nazionale. (m.m.)

*******

Da Roberto Costa, Coordinatore Liguria e Consigliere Nazionale Federparchi

In relazione al decreto istitutivo del Parco Nazionale di Portofino, frutto di accordi fra Ministero dell’Ambiente e Regione Liguria, Federparchi desidera esprimere alcune considerazioni.

Nonostante avessimo da tempo espresso la convinzione che il perimetro dell’area protetta dovesse essere identificato nell’ambito di tutti i Comuni (7) che avevano espresso la volontà di farne parte, Federparchi ha accettato, sia pure non condividendola, la scelta di realizzare il Parco Nazionale negli stessi confini di quello Regionale, e ciò allo scopo di non rallentarne, attraverso ulteriori ricorsi incrociati alla Magistratura, il processo istitutivo.

Esprimiamo quindi comunque soddisfazione per questo passo, nell’auspicio che il tempo possa modificare sensibilità ed opinioni e consenta di allargare i confini rendendo meglio gestibile l’area.

Come Federparchi siamo anche stati sempre favorevoli ad una gestione congiunta del Parco terrestre e dell’Area Marina Protetta, come avviene in altre porzioni del territorio nazionale, ad esempio il Parco Nazionale delle 5 Terre.

Ma non condividiamo per nulla, ed anzi esprimiamo preoccupazione in merito, che l’Area Marina Protetta venga soppressa tout court e che essa diventi una semplice appendice a mare (con quali tutele e quale gestione?) dell’area protetta terrestre.

Federparchi esprime contrarietà a questa scelta, principalmente per due motivi:

-Una AMP necessita di una sua peculiarità gestionale, particolarmente nell’attuale contesto di cambiamento climatico, fatta di professionalità specifiche particolari, come sono quelle sviluppate nel corso di circa 30 anni dalla attuale gestione, apprezzate in tutto il mondo scientifico internazionale per i brillanti risultati ottenuti, e che rischiano concretamente di andare perdute;

-La ridotta quantità di risorse che il neonato Parco Nazionale riceverà dal MASE, a causa tanto della contrazione generale dei finanziamenti varata nel 2026, quanto della sua ridotta superficie protetta, non consentirebbe di usufruire di finanziamenti sufficienti alla complessa gestione tecnica di due porzioni di territorio così vicine, così integrate, ma così diverse morfologicamente, scientificamente e sotto il profilo della fruizione turistica come l’area protetta terrestre e quella marina.