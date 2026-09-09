Parco di Portofino: “Soluzione a tre e Area Marina abolita”

Da Antonio Bertani – Segretario PD Tigullio

«La conferma arrivata dal ministro Pichetto Fratin sul futuro dell’Area Marina Protetta di Portofino è molto preoccupante. Se, come spiegato dal ministro, rispondendo all’interrogazione dell’On. Luca Pastorino durante il question- time alla Camera, l’area marina verrà accorpata alla parte terrestre del nuovo Parco Nazionale, il rischio concreto è quello di indebolire uno strumento di tutela che da trent’anni rappresenta un patrimonio fondamentale per il nostro territorio».

Lo dichiara Antonio Bertani, segretario del PD Tigullio, intervenendo sulla vicenda sollevata dal sindaco di Santa Margherita Ligure e presidente dell’Area Marina Protetta, Guglielmo Caversazio.

«La questione sollevata dal Sindaco Caversazio è molto preoccupante e riguarda soprattutto le risorse, sia umane che economiche, e le competenze necessarie per continuare a garantire la tutela del nostro mare. Oggi l’AMP dispone di personale specializzato che si occupa da anni non solo di controllo e gestione, ma anche di ricerca, progetti europei, autorizzazioni e attività fondamentali per la salvaguardia dell’ecosistema marino. Se tutte queste funzioni saranno assorbite dal nuovo Parco Nazionale senza un adeguato incremento di risorse e personale, è evidente che il rischio è quello di avere meno strumenti rispetto a quelli disponibili oggi».

«Non possiamo permetterci – prosegue Bertani – che l’istituzione del Parco Nazionale, che dovrebbe rappresentare un rafforzamento della tutela ambientale, finisca invece per riportare indietro di trent’anni il lavoro fatto sull’Area Marina Protetta. Anche perché, come è stato ricordato giustamente dal Sindaco, alle Cinque Terre Parco Nazionale e Area Marina Protetta convivono da tempo: non si comprende quindi perché a Portofino non si debba seguire lo stesso modello».

«Per questo chiediamo al Governo e alla Regione Liguria di chiarire con precisione quale sarà il futuro dell’Area Marina Protetta, quali risorse saranno garantite, come verranno assicurate le funzioni oggi svolte e quale sarà il destino del personale che in questi anni ha costruito competenze e professionalità fondamentali».

«Il nostro mare – conclude Bertani – è una delle grandi ricchezze del Tigullio e la sua tutela è anche una condizione fondamentale per uno sviluppo economico e turistico sostenibile. Il nuovo Parco Nazionale deve essere un’occasione per rafforzare la protezione del territorio, non per indebolire quella del mare. Su questo il PD Tigullio sarà al fianco dei Comuni, dei lavoratori e di tutti i soggetti che vorranno difendere un patrimonio ambientale costruito in trent’anni di lavoro».

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Da comunicazione onorevole Valentina Ghio