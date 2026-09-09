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Parco di Portofino: “Soluzione a tre e Area Marina abolita”
Dall’Ufficio stampa di Luca Pastorino (PD) (L’area marina non è abolita, è annessa o integrata, al parco terrestre come, di fatto, nelle Cinque Terre m.m.)
“Calpestando una sentenza del Consiglio di Stato che aveva bocciato il parco di Portofino a tre comuni, il Governo tira dritto, lo allarga a mare e cancella l’area marina protetta istituita nel 1999 che aveva garantito la salvaguardia di flora e fauna marina e sempre tutelato il territorio. Quello che accadrà domani in Conferenza è una vergogna e non si capisce perché il parere di Regione Liguria sia vincolante mentre una sentenza del Consiglio di Stato no”, così il deputato ligure del PD Luca Pastorino nel question time con il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin sul parco nazionale di Portofino.
Continua Pastorino: “Si poteva almeno adottare il modello delle Cinque Terre con due enti distinti, parco nazionale e area marina protetta. Invece si sceglie di distruggere un lavoro ambientale portato avanti da professionisti accreditati nel nome dell’ideologia leghista e del volere di Regione Liguria che ha sempre ostacolato il parco nazionale. Oggi ci troviamo con un futuro di incertezza assoluta per il territorio, per chi ci lavora e siamo potenzialmente davanti a un disastro. Ho chiesto al ministro di ripensarci prima della Conferenza di domani, ma se non accadrà siamo pronti a fare battaglia”.
Foto: pixabay.com –
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Da Antonio Bertani – Segretario PD Tigullio
«La conferma arrivata dal ministro Pichetto Fratin sul futuro dell’Area Marina Protetta di Portofino è molto preoccupante. Se, come spiegato dal ministro, rispondendo all’interrogazione dell’On. Luca Pastorino durante il question- time alla Camera, l’area marina verrà accorpata alla parte terrestre del nuovo Parco Nazionale, il rischio concreto è quello di indebolire uno strumento di tutela che da trent’anni rappresenta un patrimonio fondamentale per il nostro territorio».
Lo dichiara Antonio Bertani, segretario del PD Tigullio, intervenendo sulla vicenda sollevata dal sindaco di Santa Margherita Ligure e presidente dell’Area Marina Protetta, Guglielmo Caversazio.
«La questione sollevata dal Sindaco Caversazio è molto preoccupante e riguarda soprattutto le risorse, sia umane che economiche, e le competenze necessarie per continuare a garantire la tutela del nostro mare. Oggi l’AMP dispone di personale specializzato che si occupa da anni non solo di controllo e gestione, ma anche di ricerca, progetti europei, autorizzazioni e attività fondamentali per la salvaguardia dell’ecosistema marino. Se tutte queste funzioni saranno assorbite dal nuovo Parco Nazionale senza un adeguato incremento di risorse e personale, è evidente che il rischio è quello di avere meno strumenti rispetto a quelli disponibili oggi».
«Non possiamo permetterci – prosegue Bertani – che l’istituzione del Parco Nazionale, che dovrebbe rappresentare un rafforzamento della tutela ambientale, finisca invece per riportare indietro di trent’anni il lavoro fatto sull’Area Marina Protetta. Anche perché, come è stato ricordato giustamente dal Sindaco, alle Cinque Terre Parco Nazionale e Area Marina Protetta convivono da tempo: non si comprende quindi perché a Portofino non si debba seguire lo stesso modello».
«Per questo chiediamo al Governo e alla Regione Liguria di chiarire con precisione quale sarà il futuro dell’Area Marina Protetta, quali risorse saranno garantite, come verranno assicurate le funzioni oggi svolte e quale sarà il destino del personale che in questi anni ha costruito competenze e professionalità fondamentali».
«Il nostro mare – conclude Bertani – è una delle grandi ricchezze del Tigullio e la sua tutela è anche una condizione fondamentale per uno sviluppo economico e turistico sostenibile. Il nuovo Parco Nazionale deve essere un’occasione per rafforzare la protezione del territorio, non per indebolire quella del mare. Su questo il PD Tigullio sarà al fianco dei Comuni, dei lavoratori e di tutti i soggetti che vorranno difendere un patrimonio ambientale costruito in trent’anni di lavoro».
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“Le parole del ministro Pichetto Fratin sul futuro dell’Area Marina Protetta di Portofino confermano preoccupazioni che erano già emerse in passato. Sul Parco Nazionale ho presentato diverse interrogazioni, l’ultima nel maggio di quest’anno, sostenendo da sempre la necessità di completare il percorso per la sua istituzione, perché rappresenta una grande opportunità per il territorio, ma questa operazione del centrodestra sopprime l’area marina protetta causando un danno enorme”, dichiara Valentina Ghio, vicepresidente del Gruppo PD alla Camera.
“La scelta che emerge oggi è preoccupante: la destra sembra voler evitare l’ampliamento del Parco sulla parte terrestre, facendo rientrare invece l’Area Marina Protetta nel nuovo perimetro del Parco Nazionale. Così si rischia di indebolire concretamente la tutela del nostro mare, sacrificando uno strumento che da trent’anni garantisce controllo, ricerca e protezione dell’ecosistema. I numeri sollevati dal sindaco Caversazio sono molto chiari: per il personale del nuovo Parco Nazionale sono previste 300 mila euro all’anno, mentre oggi la sola gestione dell’Area Marina Protetta richiede circa 200 mila euro di spese per il personale. Come si pensa, con queste risorse, di garantire contemporaneamente la gestione della parte terrestre e di quella marina? È una domanda che il Governo deve affrontare con chiarezza”.
‘C’è poi un tema occupazionale che non può essere ignorato. L’Area Marina Protetta ha costruito negli anni competenze e professionalità altamente specializzate, impegnate nella gestione, nella ricerca e in importanti progetti europei. Non possiamo mettere a rischio questi posti di lavoro e questo patrimonio di competenze per una scelta che rischia di ridurre, anziché rafforzare, le capacità di tutela. Alle Cinque Terre Parco Nazionale e Area Marina Protetta convivono: non si comprende perché non debba essere possibile anche a Portofino. Il Parco Nazionale deve rafforzare la tutela, non diventare lo strumento per evitare di ampliare il parco sulla terraferma indebolendo contemporaneamente quella del mare. Continuerò quindi a chiedere al Governo garanzie precise sulle risorse, sul personale dell’AMP e sul futuro della tutela del nostro territorio”, conclude.