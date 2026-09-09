Pallanuoto M/ Sori, Marco Sbolgi nuovo allenatore U14-U16

“Lasciare una realtà dopo 30 anni significa portarsi dietro un bagaglio umano e professionale immenso per il quale proverò sempre e solo profonda gratitudine. Oggi, però, si apre un capitolo totalmente nuovo: ho scelto il Sori perché ho sentito subito una sintonia immediata con il percorso che la società vuole intraprendere ed una condivisione totale degli obiettivi. Arrivo in una piazza storica, con una tradizione incredibile ed un ambiente che respira pallanuoto. La mia determinazione è al massimo e non vedo l’ora di mettere la mia esperienza a disposizione dei giovani dell’Under 14 e dell’Under 16, lavorando giorno dopo giorno in acqua per far crescere questo vivaio e trasmettere ai ragazzi la cultura del lavoro, del sacrificio e dell’orgoglio di indossare questa calottina. Arrivo in un ambiente di amici, conosco i Cocchiere da tantissimi anni, Francesco in primis, che mi hanno dato grande fiducia e mi hanno fatto sentire immediatamente a casa.”