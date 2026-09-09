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"Ora i cittadini chiedono risposte"
Lavagna: diga Perfigli, i 5 Stelle replicano al sindaco mangiante”
“Il sindaco Mangiante ha chiesto “dov’era il M5S quando le precedenti amministrazioni davano il via libera definitivo al progetto?” Lo ringraziamo, perché ci offre l’occasione di ricordare un impegno che parte da lontano ed è documentato da atti consiliari, mozioni e iniziative pubbliche. Quando era sindaco Vaccarezza, il nostro consigliere Lavarello aveva già portato in Consiglio la richiesta di ritiro della delibera n. 11/2013, con la quale veniva espresso l’assenso al progetto della cosiddetta “diga” sulla piana agricola dell’Entella. Durante l’amministrazione Mangiante, il nostro consigliere Di Martino, dal luglio 2019 all’ottobre 2023, ha presentato almeno otto mozioni chiedendo, tra le altre cose, il ritiro anche in autotutela delle delibere consiliari n. 11/2013 e n. 36/2013, l’attuazione del vincolo agricolo sulla piana dell’Entella e il blocco dei lavori fino alla risoluzione delle condizioni ostative poste all’epoca dal Comune di Chiavari, anche dopo l’emanazione del Decreto regionale 6144/2023. L’esito di quelle mozioni è noto. Noi c’eravamo. Eravamo in piazza della Libertà, sui terreni espropriati, all’apertura del cantiere, sugli argini dell’Entella e nei giardini di chi fino all’ultimo ha tentato, con ogni mezzo consentito, di opporsi a un progetto che da sempre consideriamo inutile, dispendioso e devastante. Spesso senza bandiere e in punta di piedi per non trasformare questa battaglia in un pretesto politico, ma difendere il territorio. Per questo oggi riteniamo che la domanda debba essere rovesciata”.
Così, il Gruppo territoriale Tigullio e Valli del M5S. “Dov’era il Comune quando avrebbe potuto ritirare le delibere di assenso? Dov’era quando avrebbe potuto negare la disponibilità delle aree o pretendere con maggiore forza la tutela del valore paesaggistico, rurale e agricolo della piana? Parliamo di un territorio riconosciuto per il suo valore storico, estetico e identitario: per la trama dell’appoderamento, i manufatti rurali e storici, i sistemi di irrigazione, le colture tradizionali e la vegetazione ripariale. Insieme a molte associazioni, cittadini e proprietari, abbiamo fatto quanto era nelle nostre possibilità per denunciare i rischi e i limiti del progetto e rappresentare la contrarietà di una larga parte della popolazione. Una contrarietà che, in più elezioni comunali, si è espressa anche attraverso il voto a liste che dichiaravano apertamente, o almeno apparentemente, la propria opposizione all’opera. Noi sappiamo dove eravamo. La domanda, oggi, è un’altra: possono dire lo stesso le amministrazioni che si sono succedute? Noi abbiamo risposto alla domanda postaci. Adesso sono i cittadini ad attendere risposte”, concludono i pentastellati.