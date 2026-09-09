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Giornata caratterizzata da piogge e temporali

9 settembre 2026 | 07:10
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Giornata caratterizzata da piogge e temporali

L’approssimarsi di una perturbazione porta tempo marcatamente instabile con piogge e temporali sparsi per tutto l’arco della giornata, specie nelle ore pomeridiane sul Centro-Levante della regione. Possibili grandinate: così la previsione di Arpal.

VENTI: fino a moderati meridionali al mattino, rinforzi fino a forti dal pomeriggio, possibili locali raffiche legate ai fenomeni temporaleschi e fenomeni vorticosi vicino le coste. Rotazione da Nord in tarda serata

MARE: generalmente mosso

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: piogge, temporali forti e cumulate significative

TEMPERATURE: in deciso calo

UMIDITÀ: su valori prossimi alla saturazione