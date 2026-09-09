Chiavari: Zueni Festival 2026, online il programma

Da Comunicazione Zueni Festival

È online il programma completo di Zueni Festival 2026, che si svolgerà a Chiavari il 25 e 26 settembre, e sono ufficialmente aperte le prenotazioni per gli appuntamenti della manifestazione.

Due giornate dedicate a intelligenza artificiale, innovazione, formazione, nuove generazioni e musica, con un programma ricco di incontri, attività e momenti di confronto.

La prenotazione non è obbligatoria, ma è consigliata e gradita, così da consentire una migliore organizzazione degli appuntamenti e dell’accoglienza del pubblico.

Gli appuntamenti di giovedì 24 e di venerdì 25 settembre

Zueni Lab riservato agli studenti

Il programma prende avvio giovedì 24 settembre con Zueni Lab, un corso di imprenditoria dedicato agli studenti.

Il percorso formativo è pensato per avvicinare i ragazzi ai temi dell’imprenditorialità e dello sviluppo delle idee, attraverso un’esperienza dedicata alla progettazione e alla capacità di trasformare un’idea in un progetto.

Il percorso prevede una valutazione finale e offre agli studenti un’importante opportunità di confronto e di crescita. Il vincitore del corso avrà infatti la possibilità di partecipare allo Zueni Pitch, entrando così in contatto diretto con il mondo dell’impresa e presentando la propria esperienza all’interno del Festival.

Sede: Liceo Luzzati

VENERDÌ 25 SETTEMBRE

Ore 10 – Professione musica

La prima giornata del Festival si apre con “Professione musica”, un incontro dedicato al pubblico interessato al mondo della musica e alle possibilità di trasformare una passione artistica in una professione.

L’appuntamento offre l’opportunità di ascoltare le esperienze di professionisti che hanno costruito il proprio percorso lavorativo nel settore musicale.

Intervengono Barbara Possagnolo, Raffaele Abbate ed Edoardo Rossi.

L’incontro vuole rappresentare un momento di orientamento e di confronto sulle professionalità legate alla musica e sui percorsi attraverso i quali talento, passione e formazione possono diventare un’attività professionale.

Sede: Giardino dei Lettori – Società Economica di Chiavari

Ore 16 – Apertura ufficiale Zueni Pitch

Nel pomeriggio si svolge Zueni Pitch, appuntamento dedicato all’imprenditorialità e al confronto tra giovani e mondo dell’impresa.

Gli imprenditori selezionati e i vincitori di Zueni Lab presentano le proprie attività e rispondono alle domande degli studenti.

L’iniziativa permette ai giovani di conoscere direttamente esperienze imprenditoriali concrete, comprendere percorsi professionali differenti e confrontarsi con chi ha trasformato un’idea in un’attività.

Alle 16.00 è prevista l’apertura ufficiale di Zueni Pitch, con i saluti istituzionali.

Il momento inaugura ufficialmente la parte del Festival dedicata all’incontro tra giovani, imprese e nuove progettualità.

Alle 17 è previsto l’inizio delle presentazioni delle realtà imprenditoriali.

Conduce: Federico Smanio, Ceo di Wylab

Sede: Sala Ghio Schiffini – Società Economica di Chiavari

L’appuntamento proseguirà poi con Aperipitch & Networking – “Oltre il biglietto da visita”: un momento informale dedicato alla conoscenza e alla creazione di relazioni.

L’appuntamento nasce con l’obiettivo di andare oltre il tradizionale scambio di contatti professionali e favorire un confronto diretto tra i partecipanti, creando occasioni di dialogo e networking.

Il momento conviviale prevede ravioli fritti del Pastificio Dasso e bevande a cura di Birra di Barassi.

Sede: Giardino Delpino – Società Economica di Chiavari

Ore 21 – Il superospite: Alberto Diaspro

“L’intelligenza non è artificiale”

Il programma prosegue con l’appuntamento dedicato all’intelligenza artificiale con il Superospite Alberto Diaspro.

Diaspro è Professore Ordinario di Fisica Applicata presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Genova e Principal Investigator presso l’Istituto Italiano di Tecnologia.

Il suo intervento, dal titolo “L’intelligenza non è artificiale”, propone una riflessione sul rapporto tra intelligenza, tecnologia e intelligenza artificiale, affrontando uno dei temi che maggiormente stanno trasformando il presente e il futuro della società.

L’appuntamento è realizzato grazie alla collaborazione con CTI Liguria.

Sede: Giardino dei Lettori – Società Economica di Chiavari

Gli appuntamenti di SABATO 26 SETTEMBRE

Ore 10 – Z-Factor

La seconda giornata del Festival si apre con Z-Factor, competizione musicale riservata ai giovani musicisti liceali.

I partecipanti si sfidano davanti al pubblico e a una giuria di esperti, proponendo sia brani inediti sia cover.

La giuria è composta da Giulia Cancedda, Manuele Ghirlanda e Barbara Possagnolo. Il ruolo di Talent Scout è affidato a Riccardo Muzio, mentre la conduzione è di Nicolò Pagliettini.

Z-Factor rappresenta uno spazio dedicato alla creatività e alla valorizzazione dei giovani talenti musicali, mettendo i ragazzi nella condizione di esibirsi davanti a un pubblico e confrontarsi con professionisti del settore.

Sede: Oratorio dei Filippini – Via Raggio 30, Chiavari

Ore 15 – Crescendo

La giornata prosegue con “Crescendo”, concerto a cura dei giovani talenti della Filarmonica Città di Chiavari.

L’appuntamento porta sul palco giovani musicisti, offrendo loro un’occasione di esibizione e valorizzazione all’interno della manifestazione.

La proposta musicale si inserisce nel percorso del Festival dedicato alla scoperta e alla promozione dei giovani talenti.

Sede: Oratorio dei Filippini – Via Raggio 30, Chiavari

A seguire

Concerto dei giovani talenti della scuola della voce di Sara Nastos

La programmazione prosegue in serata con il concerto dei giovani talenti della Scuola della Voce di Sara Nastos.

L’appuntamento, realizzato in collaborazione con Associazione culturale Tigullio Eventi, offre nuovamente spazio ai giovani interpreti e alla loro espressione artistica.

La serata prosegue così nel segno della musica e della valorizzazione dei percorsi di formazione e crescita dei giovani artisti.

Sede: Oratorio dei Filippini – Via Raggio 30, Chiavari

Ore 18:30– Yoga per imbruttiti

All’interno della programmazione conclusiva è previsto anche “Yoga per imbruttiti”, una pratica aperta a tutti con l’insegnante Valeria Longo.

L’attività propone un momento di partecipazione e benessere, ampliando ulteriormente la proposta del Festival attraverso un appuntamento accessibile alla cittadinanza.

Per partecipare è necessario portare il proprio tappetino.

Sede: Giardino del Lettori – Società Economica di Chiavari

Ore 21 – Chiusura in musica

La manifestazione si conclude con una serata musicale.

Ad aprire il concerto sarà Cesare Blanc, vincitore del “Premio ZUENI” al Busking Contest 2026.

A seguire, il pubblico assisterà al concerto della Dany Franchi Band, in un viaggio musicale tra blues, soul e groove.

Durante tutta la serata saranno presenti street food e craft beer, a cura di Panzena e Birra di Barassi, contribuendo a creare un momento conclusivo di aggregazione e socialità aperto al pubblico.

Sede: Oratorio dei Filippini – Via Raggio 30, Chiavari

Tutti gli eventi sono prenotabili sul sito www.zuenifestival.it

Il Festival è organizzato dalla Società Economica di Chiavari in collaborazione con l’Associazione Tigullio Crea Impresa e il Liceo Marconi Delpino, all’interno della Rassegna “L’Arte in Economica”.