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Situazione critica in Fontanabuona|
Chiavari: piogge nelle valli, si alza il livello dell’Entella
La cellula temporalesca che si era abbattuta verso le 9 tra Camogli e Santa Margherita e l’entroterra, si è spostata a levante e insiste nelle vallate, in particolare Fontanabuona, dove il torrente Lavagna è tracimato in alcuni punti, e Aveto. A Chiavari il livello dell’Entella si è innalzato e a Palazzo Bianco si è riunito il Comitato operativo comunale. Anche prendendo atto dell’allerta arancione si provvederà a chiudere sottopassaggi e la pista ciclabile.
Come avviene ogni volta che si registra un’allerta arancione, verranno ovunque chiusi cimiteri, parchi giardini, sottopassi, impianti sportivi pubblici. a Rapallo verrà alzato il ponte mobile sul Boate. In alcune zone si sono verificate raffiche di vento fino a 80 chilometri l’ora.
(Articolo in aggiornamento)