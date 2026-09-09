Chiavari: piogge nelle valli, si alza il livello dell’Entella

La cellula temporalesca che si era abbattuta verso le 9 tra Camogli e Santa Margherita e l’entroterra, si è spostata a levante e insiste nelle vallate, in particolare Fontanabuona, dove il torrente Lavagna è tracimato in alcuni punti, e Aveto. A Chiavari il livello dell’Entella si è innalzato e a Palazzo Bianco si è riunito il Comitato operativo comunale. Anche prendendo atto dell’allerta arancione si provvederà a chiudere sottopassaggi e la pista ciclabile.