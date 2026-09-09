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Fino alle 22 di questa sera|
Chiavari: fase di preallarme per l’Entella, le disposizioni del comune
Alle 13:30 di oggi, mercoledì 9 settembre, il Comune di Chiavari ha dichiarato la fase operativa di preallarme prevista dal Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile, a seguito del superamento delle soglie del fiume Entella. Il provvedimento, al momento, è in vigore fino alle 21.59 di questa sera, salvo ulteriori aggiornamenti legati all’evoluzione della situazione.
Il Comune invita la popolazione a prepararsi ad adottare tutte le necessarie misure di autoprotezione. In particolare, chi si trova in luoghi chiusi deve prepararsi ad abbandonare eventuali piani strada o sotterranei e a raggiungere i piani alti sicuri, senza utilizzare l’ascensore. Si raccomanda inoltre di non scendere in cantine, seminterrati o garage e di non uscire per mettere al sicuro automobili, moto o altri beni.
Chi si trova all’aperto è invece invitato a prepararsi ad allontanarsi dalle zone a rischio esondazione e a raggiungere rapidamente aree più elevate e sicure. È consigliato evitare l’utilizzo dell’automobile e non transitare o sostare su ponti, passerelle, sottopassi, in prossimità degli argini o nelle zone esondabili. Particolare attenzione deve essere rivolta ad anziani, bambini e persone con disabilità o fragilità. Il Comune raccomanda infine di limitare l’uso del cellulare per mantenere libere le linee e facilitare eventuali soccorsi e di restare costantemente informati sull’evoluzione dell’evento.