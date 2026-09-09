Chiavari: fase di preallarme per l’Entella, le disposizioni del comune

Chi si trova all’aperto è invece invitato a prepararsi ad allontanarsi dalle zone a rischio esondazione e a raggiungere rapidamente aree più elevate e sicure. È consigliato evitare l’utilizzo dell’automobile e non transitare o sostare su ponti, passerelle, sottopassi, in prossimità degli argini o nelle zone esondabili. Particolare attenzione deve essere rivolta ad anziani, bambini e persone con disabilità o fragilità. Il Comune raccomanda infine di limitare l’uso del cellulare per mantenere libere le linee e facilitare eventuali soccorsi e di restare costantemente informati sull’evoluzione dell’evento.