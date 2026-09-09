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Venerdì 18 alle 20:30|
Casarza: Gabriella Dal Lago presenta il suo “Giorni futuri”
Dall’Associazione culturale Lo Stregatto
Giunge al suo appuntamento conclusivo l’ottava edizione di SpritzZiamo Cultura, la rassegna letteraria ideata e curata da Debora Lambruschini con l’Associazione Culturale “Lo Stregatto”, gestore del centro polifunzionale di Villa Sottanis, e con il patrocinio del Comune di Casarza Ligure (riconosciuto “Città che legge” dal Centro per il libro e la lettura).
L’evento di chiusura è fissato per venerdì 18 settembre 2026 alle ore 20:30 in giardino a Villa Sottanis. La serata rispecchia appieno lo spirito conviviale, informale e di libero scambio che ha decretato il successo di questa rassegna: durante la presentazione, infatti, gli organizzatori avranno il piacere di offrire a tutti i partecipanti un aperitivo gratuito, trasformando la serata in una festa della lettura condivisa.
Ospite d’eccezione sarà Gabriella Dal Lago, giornalista e scrittrice tra le voci autoriali più notevoli e apprezzate della letteratura contemporanea. I suoi articoli sono apparsi su prestigiose testate e riviste culturali quali Vogue, Lucy – Sulla cultura e L’Indice dei libri del mese, ed è autrice di racconti pubblicati su importanti riviste nazionali e internazionali.
A Villa Sottanis l’autrice presenterà il suo attesissimo romanzo “Giorni futuri” (pubblicato da Einaudi): un’opera intensa capace di raccontare una generazione sfiorando temi profondamente universali, acclamata dalla critica e attualmente in corso di traduzione in numerosi paesi. A condurre la serata e dialogare con l’autrice sarà la critica letteraria, docente ed editor Debora Lambruschini.
In caso di maltempo, la presentazione si terrà al coperto all’interno della biblioteca di Villa Sottanis.
Scheda dell’evento
Rassegna: SpritzZiamo Cultura (8ª Edizione)
Data e Ora: Venerdì 18 settembre 2026, ore 20:30
Ospiti: Gabriella Dal Lago in dialogo con Debora Lambruschini
Libro presentato: Giorni futuri (Einaudi)
Luogo: giardino di Villa Sottanis — Via Vittorio Annuti 36, Casarza Ligure (GE) (In caso di maltempo l’evento si terrà in biblioteca)
Modalità: Ingresso e Spritz gratuiti offerti dagli organizzatori