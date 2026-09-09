Casarza: Gabriella Dal Lago presenta il suo “Giorni futuri”

Dall’Associazione culturale Lo Stregatto

Giunge al suo appuntamento conclusivo l’ottava edizione di SpritzZiamo Cultura, la rassegna letteraria ideata e curata da Debora Lambruschini con l’Associazione Culturale “Lo Stregatto”, gestore del centro polifunzionale di Villa Sottanis, e con il patrocinio del Comune di Casarza Ligure (riconosciuto “Città che legge” dal Centro per il libro e la lettura).

L’evento di chiusura è fissato per venerdì 18 settembre 2026 alle ore 20:30 in giardino a Villa Sottanis. La serata rispecchia appieno lo spirito conviviale, informale e di libero scambio che ha decretato il successo di questa rassegna: durante la presentazione, infatti, gli organizzatori avranno il piacere di offrire a tutti i partecipanti un aperitivo gratuito, trasformando la serata in una festa della lettura condivisa.

Ospite d’eccezione sarà Gabriella Dal Lago, giornalista e scrittrice tra le voci autoriali più notevoli e apprezzate della letteratura contemporanea. I suoi articoli sono apparsi su prestigiose testate e riviste culturali quali Vogue, Lucy – Sulla cultura e L’Indice dei libri del mese, ed è autrice di racconti pubblicati su importanti riviste nazionali e internazionali.

A Villa Sottanis l’autrice presenterà il suo attesissimo romanzo “Giorni futuri” (pubblicato da Einaudi): un’opera intensa capace di raccontare una generazione sfiorando temi profondamente universali, acclamata dalla critica e attualmente in corso di traduzione in numerosi paesi. A condurre la serata e dialogare con l’autrice sarà la critica letteraria, docente ed editor Debora Lambruschini.

In caso di maltempo, la presentazione si terrà al coperto all’interno della biblioteca di Villa Sottanis.