Cade da 15 metri di altezza, muore bambino di 5 anni

Alle ore 12,38 di mercoledì 9 settembre 2026 la centrale operativa del 118 di Genova ha ricevuto la richiesta di intervento per la caduta di un bambino di 5 anni. La caduta è avvenuta dall’altezza di circa 15 metri. Grazie alla prontezza degli operatori della centrale operativa è stato attivato immediatamente, oltre il mezzo di soccorso di base, anche il mezzo di soccorso avanzato con medico a bordo (MSA tipo2). L’intervento è stato tempestivo. Immediato il tentativo dei soccorritori di rianimare il bambino. Il bambino purtroppo è deceduto sul posto. I genitori del minore sono stati accompagnati presso l’ospedale Villa Scassi per ricevere il supporto psicologico ed emotivo necessario.