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Sono intervenuti i carabinieri

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Cronaca
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Borzonasca: aggressione in una casa; due persone in ospedale

9 settembre 2026 | 06:52
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di Redazione

Redazione

Borzonasca: aggressione in una casa; due persone in ospedale

Allo scoccare della mezzanotte un’aggressione in un’abitazione di  Borzonasca. Al momento sono ignote le circostanze e le persone coinvolte. I carabinieri della Compagnia di Sestri Levante consegneranno in proposito una relazione alla Procura.

Si sa che almeno una delle due persone era ferita. Sono intervenuti i militi della Croce Verde di Carasco e delle Croce Rossa di Cogorno. Le due persone sono state accompagnate al  pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna.