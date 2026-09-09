Borzonasca: aggressione in una casa; due persone in ospedale

Allo scoccare della mezzanotte un’aggressione in un’abitazione di Borzonasca. Al momento sono ignote le circostanze e le persone coinvolte. I carabinieri della Compagnia di Sestri Levante consegneranno in proposito una relazione alla Procura.

Si sa che almeno una delle due persone era ferita. Sono intervenuti i militi della Croce Verde di Carasco e delle Croce Rossa di Cogorno. Le due persone sono state accompagnate al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna.