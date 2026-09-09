Attenzione: l’allerta diventa arancione fino alle 21 di oggi (mercoledì)

Da Comunicazione Arpal Liguria

Arpal emette allerta arancione per temporali, il massimo grado previsto per questo tipo di evento meteo, sulle zone B, C ed E dalle 13 alle 21 di oggi, mercoledì 9 settembre, poi allerta gialla fino alle 15 di domani, giovedì 10 settembre.

Sulla zona D prosegue l’allerta gialla, anch’essa fino alle 15 di domani.

La struttura depressionaria che sta interessando la nostra regione, alimenta condizioni di marcata instabilità per oggi e domani. Le celle sviluppatesi nelle ultime ore, a partire dal temporale che alle 6 di questa mattina si è spostato da Genova verso l’interno, evidenziano l’elevata impredicibilità dei fenomeni, con meccanismi di innesco variabili e difficili da localizzare in anticipo, sia nello spazio che nel tempo.

Il contesto è di grande incertezza: i modelli a disposizione non inquadrano in maniera univoca lo scenario precipitativo. Tuttavia, gli “ingredienti” presenti in atmosfera, a partire degli elevati quantitativi di umidità, sono favorevoli allo sviluppo di temporali persistenti associati a precipitazioni di forte intensità, capaci di fermarsi per alcune ore su porzioni limitate di territorio: è questo l’elemento di maggiore pericolosità della giornata.

I possibili effetti al suolo sono:

piogge intense e improvvise, con allagamenti lampo (flash flood) ed esondazioni di piccoli rii

forti raffiche di vento lineari associate alle celle temporalesche

grandinate di piccole dimensioni.

Si raccomanda di prestare attenzione. Una parziale e momentanea attenuazione dei fenomeni è attesa in serata, seguita da un nuovo peggioramento da valutare anche in base a quanto effettivamente avverrà nelle prossime ore. Seguire gli aggiornamenti.

Qui l’Avviso Meteo: https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/vigilanza.pdf

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/