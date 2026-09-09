A-12: camion perde il controllo; code chilometriche per ore

Questa mattina alle 8.10 un camionista ha perso il controllo del mezzo mentre viaggiava in direzione Genova nei pressi di Chiavari. Sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Cogorno che hanno trasportato l’uomo in codice giallo al pronto soccorso del policlinico San Martino. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Chiavari e la polstrada di Sampierdarena. La presenza del mezzo ha provocato code chilometriche per tutta la mattinata e oltre. Traffico condizionato anche dalle forti piogge.