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Ultime ore per il caldo, dalla sera arriva le nuvole

8 settembre 2026 | 07:45
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di Redazione

Redazione

Ultime ore per il caldo, dalla sera arriva le nuvole

Cielo sereno al mattino. Nel pomeriggio attività cumuliforme sui rilievi. Dalla sera aumento della nuvolosità per l’approssimarsi di una perturbazione atlantica: così la previsione di Arpal.

VENTI: al mattino brezze costiere, deboli meridionali su zone interne, rinforzi fino a moderati dal pomeriggio

MARE: al mattino calmo, in aumento a mosso entro sera sul Ponente

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: Disagio fisiologico per caldo

TEMPERATURE: minime stazionarie e massime in calo

UMIDITÀ: su valori alti