Temi del giorno:
previsioni arpal
Ultime ore per il caldo, dalla sera arriva le nuvole
8 settembre 2026 | 07:45
Cielo sereno al mattino. Nel pomeriggio attività cumuliforme sui rilievi. Dalla sera aumento della nuvolosità per l’approssimarsi di una perturbazione atlantica: così la previsione di Arpal.
VENTI: al mattino brezze costiere, deboli meridionali su zone interne, rinforzi fino a moderati dal pomeriggio
MARE: al mattino calmo, in aumento a mosso entro sera sul Ponente
SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: Disagio fisiologico per caldo
TEMPERATURE: minime stazionarie e massime in calo
UMIDITÀ: su valori alti