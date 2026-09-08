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Indagini dei carabinieri|
Sestri-Recco: una 14enne e due 15enni soccorsi per intossicazione etilica
Una notte difficile, specialmente a Recco, con tre minorenni, tra cui due ragazzine, soccorsi per intossicazione etilica. Interventi dei carabinieri. Ecco la cronaca in estrema sintesi.
Ore 23.48 In piazza Marinai d’Italia a Sestri Levante. I militi della Croce Rossa di Riva Trigoso in aiuto di una 14enne affetta da intossicazione etilica. La trasportano al pronto soccorso di Lavagna.
Ore 23.42 in via Assereto a Recco intossicazione etilica per una ragazzina di 15 anni. Viene trasportata all’ospedale di Lavagna dai militi della Croce Verde di Camogli.
Ore 00.06 in largo Mille e Recco, i militi della locale Croce Verde soccorrono un ragazzo di 15 anni affetto da intossicazione etilica e lo trasportano al pronto soccorso.
Ore 00.24 sul lungomare di Recco una persona è soccorsa dalla pubblica assistenza Nerviese per “patologia non identificata” e trasportata al pronto soccorso del policlinico San Martino.
Ore 1.25 sul lungomare di Recco un ragazzo di 20 anni con un trauma cranico è stato soccorso dai militi della locale Croce Verde e trasportato al pronto soccorso di Lavagna.
Ore 3.24 sul lungomare di Recco è ancora la Croce Verde locale a trasportare all’ospedale di Lavagna un 25enne affetto da intossicazione etilica.
Nel corso della notte a Recco sono stati effettuati altri tre interventi attribuiti a motivi sanitari.