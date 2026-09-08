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Dopo immersione in apnea

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Cronaca
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Sestri: malore alla “ciappa del lupo”, 24enne con Drago al San Martino

8 settembre 2026 | 19:20
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di Redazione

Redazione

Sestri: malore alla &#8220;ciappa del lupo&#8221;, 24enne con Drago al San Martino

Alle 18.3o sono scattati i soccorsi per un ragazzo di 24 anni che, a Sestri Levante, aveva fatto un’immersione in apnea in località “Ciappa del lupo”. In suo soccorso i vigili del fuoco di Chiavari e, decollato dall’aeroporto di Sestri Ponente, l’elicottero Drago. Sul posto anche la guardia costiera competente in materia. Inizialmente il giovane, cosciente, era in codice rosso.