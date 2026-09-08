Sestri: malore alla “ciappa del lupo”, 24enne con Drago al San Martino

Alle 18.3o sono scattati i soccorsi per un ragazzo di 24 anni che, a Sestri Levante, aveva fatto un’immersione in apnea in località “Ciappa del lupo”. In suo soccorso i vigili del fuoco di Chiavari e, decollato dall’aeroporto di Sestri Ponente, l’elicottero Drago. Sul posto anche la guardia costiera competente in materia. Inizialmente il giovane, cosciente, era in codice rosso.