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Domenica scorsa 6 settembre|
Sestri: due brevi crociere sul leudo con i bambini ucraini
Domenica 6 Settembre 2026 il Comune di Sestri Levante, con l’aiuto dell’Associazione Amici del Leudo APS, dell’ ODV La Baia del Silenzio e dell’Associazione Heroiam Slava di La Spezia, ha organizzato per i bambini dei rifugiati ucraini due piccole crociere sullo storico leudo “Nuovo Aiuto di Dio, lungo tutte le coste del Comune di Sestri Levante.
L’escursione ha dovuto essere ripetuta nella mattinata per concedere a tutti i bambini e loro accompagnatori il piacere di navigare su un’imbarcazione di altri tempi, visto che il numero massimo dei partecipanti consentiti a bordo risultava ampiamente superato.
I Bambini alla partenza sono stati salutati dal sindaco Francesco Solinas e dall’Assessore Maura Caleffi. A bordo il presidente dell’Associazione Amici del Leudo con l’assistenza della traduttrice socia Svetana Chiselova, e del presidente delle altre due associazioni Gabriele Dallara, ha illustrato la storia dei leudi e dei problemi della navigazione a vela dei secoli passati.
La comitiva dopo lo sbarco è stata ospitata dalla Sciamadda dei Vinaccieri Ballerini presso cui ha imparato fare il pesto e degustato il prodotto di tale studio.