Sestri: convegno internazionale sulle buone pratiche delle cure Primarie

L'assessore Nicolò Massimo

Dall’ufficio stampa di Atsl Liguria

Si terrà venerdì 11 settembre dalle ore 9,45 presso la sala congressi del Grande Albergo, in via Vittorio Veneto 2 a Sestri Levante il convegno internazionale “Le esperienze del Progetto Europeo Circe-Ja in Liguria. Risultati, sostenibilità, prospettive di sviluppo e diffusione territoriale. Confronto con gli Stakeholders e con altre esperienze di progetti europei”.

Interverranno l’Assessore alla Sanità, Massimo Nicolò; il Direttore Generale di Ats Liguria, Marco Damonte Prioli; il Direttore Sociosanitario di Ats Liguria, Pierluigi Vinai, i Direttori delle aree sociosanitarie 2,3 e 4, Monica Cirone, Ivan Mazzoleni e Nicola Corte; la rappresentante della “Junta de Andalucia” componente del Coordination Team Circe, Celia Perez Gimenez; il rappresentante del “National Institute of Public Health Slovenia, Gerard Caballe-Tomas; la rappresentante di “Agence wallonne pour une Vie de Qualité – Aviq, Gretel Dumont; i rappresentanti dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.na.s.), dell’Agenzia per la Tutela della Salute di Bergamo, di Azienda USL Bologna, di Asl Roma 3 e di Anci Liguria.

Il convegno sarà l’occasione per illustrare la mission di Circe-Ja, progetto finanziato dall’Unione Europea che ha lo scopo di implementare “buone pratiche” ovvero esperienze già testate in altre regioni europee, nel campo delle cure primarie e territoriali.

Circe-Ja è nato per supportare la realizzazione presso altre organizzazioni europee di sei buone pratiche sviluppate da Belgio, Portogallo, Slovenia e Spagna.

Queste esperienze, di successo nel paese di origine, sono state implementate in 42 territori di 12 Stati dell’Unione Europea con un progetto che è durato 46 mesi, affrontando le rilevanti differenze strutturali, organizzative e istituzionali dei rispettivi Sistemi Sanitari.

La Liguria è stata protagonista di Circe-Ja con tre progetti pilota sviluppati su 4 Aree Sociosanitarie dell’Azienda Tutela della Salute Liguria (Atsl):

– In Asl 1 la buona pratica dei “Centri di promozione della salute” sviluppata in Slovenia.

– In Asl2 e Asl3 la buona pratica sulle “Cure Integrate per pazienti cronici complessi” proveniente dall’Andalusia

– In Asl4 la buona pratica della “Associazione per la Salute Integrata” sviluppata nella regione Vallonia (Belgio).

Il progetto è iniziato nel febbraio 2023 e sta volgendo a conclusione. Il convegno sarà un’opportunità per fare un bilancio delle attività finora svolte, condividendo i contenuti dei diversi sviluppi del progetto, i risultati raggiunti e le conoscenze apprese. Sarà anche l’occasione per programmare le modalità nelle quali diffondere le esperienze fatte e gli strumenti sviluppati dalle singole Aree, confrontarsi con gli stakeholder del territorio e con altre esperienze progettuali, al fine di stabilire strategie di sostenibilità nel lungo periodo.

Nella stessa giornata è in programma un altro importante convegno internazionale ad Arma di Taggia. Si tratta dell’evento conclusivo del progetto “Intevidi. Tecnologia digitale applicata alla psicologia clinica”, frutto di un partenariato tra Università degli Studi di Genova, Université Côte d’Azur e Centre Hospitalier Universitaire de Nice.

Le aree sociosanitarie di Ats Liguria sono da sempre protagoniste di progetti europei nell’ambito della salute e dell’innovazione. La collaborazione sul piano internazionale è uno strumento formidabile per mettere in rete esperienze, competenze e per raggiungere nuovi traguardi.