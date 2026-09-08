Sestri: a Riva e a Pila arriva il pre-scuola. Inaugurazione Polo 0-6

Con l’anno scolastico 2026-27 arriva a Sestri Levante la novità del pre-scuola. Sarà attivato a partire dalle 7.30 nei plessi Umberto I (Riva) e Bertollo (Pila). Le famiglie interessate al servizio sono invitate a compilare il modulo che è stato inviato tramite il registro elettronico ClasseViva entro le ore 12.00 di giovedì 10 settembre 2026.