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Sestri: a Riva e a Pila arriva il pre-scuola. Inaugurazione Polo 0-6
8 settembre 2026 | 18:00
La scuola di riva Trigoso
Dall’ufficio stampa del Comune di Sestri Levante
Con l’anno scolastico 2026-27 arriva a Sestri Levante la novità del pre-scuola. Sarà attivato a partire dalle 7.30 nei plessi Umberto I (Riva) e Bertollo (Pila). Le famiglie interessate al servizio sono invitate a compilare il modulo che è stato inviato tramite il registro elettronico ClasseViva entro le ore 12.00 di giovedì 10 settembre 2026.
Si coglie l’occasione di ricordare che sabato 12 settembre 2026 alle ore 11.00 si terrà l’inaugurazione della nuova scuola di via N. Cambiaso Polo 0-6.