Logo

Temi del giorno:

territorio
Celebrazioni
Feste
maltempo
Sestri Levante

A partire dalle 7.30. Occorre compilirae modulo

|
Attualità
/

Sestri: a Riva e a Pila arriva il pre-scuola. Inaugurazione Polo 0-6

8 settembre 2026 | 18:00
Share0
di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Sestri: a Riva e a Pila arriva il pre-scuola. Inaugurazione Polo 0-6
La scuola di riva Trigoso

Dall’ufficio stampa del Comune di Sestri Levante

Con l’anno scolastico 2026-27 arriva a Sestri Levante la novità del pre-scuola. Sarà attivato a partire dalle 7.30 nei plessi Umberto I (Riva) e Bertollo (Pila). Le famiglie interessate al servizio sono invitate a compilare il modulo che è stato inviato tramite il registro elettronico ClasseViva entro le ore 12.00 di giovedì 10 settembre 2026.

Si coglie l’occasione di ricordare che sabato 12 settembre 2026 alle ore 11.00 si terrà l’inaugurazione della nuova scuola di via N. Cambiaso Polo 0-6.