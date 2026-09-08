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Sabato 12 e domenica 13|
‘Santa’: “Vie antiche di Corte”, rievocazione storica
Dall’Associazione “Gente di Liguria”
Rievocazione Storica – “Vie antiche di Corte” nei giorni di Sabato 12 e Domenica 13 Settembre 2026. Santa Margherita Ligure vi aspetta per raccontarvi la sua storia!
Prima del Comune di Santa Margherita Ligure c’era il Quartiere di Pescino. Non un borgo, non un tranquillo luogo di pescatori, ma una realtà storica complessa e concreta sul cui passato c’è ancora molto da scoprire.
Per valorizzare la storia di Pescino, l’Associazione Gente di Liguria, in collaborazione col Comune di Santa Margherita Ligure, vi invita alla seconda edizione dell’evento “Vie Antiche di Corte”. Una rievocazione storica volta a valorizzare i monumenti della collina di San Giacomo, oggi cuore culturale cittadino, cosparsa di strutture e strade storiche capaci di raccontare la vita quotidiana degli antichi sammargheritesi.
Ad accompagnarvi in questo viaggio nel tempo vi saranno rievocatori d’eccellenza delle associazioni Flos Duellatorum, Picca e Moschetto, Gratie d’Amore e Coordinamento Rievocazioni Storiche 1600 e 1700.
L’evento ha il patrocinio del Comune di Santa Margherita Ligure e del Civico Museo del Mare.