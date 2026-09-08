‘Santa’: “Vie antiche di Corte”, rievocazione storica

Rievocazione Storica – “Vie antiche di Corte” nei giorni di Sabato 12 e Domenica 13 Settembre 2026. Santa Margherita Ligure vi aspetta per raccontarvi la sua storia! Prima del Comune di Santa Margherita Ligure c’era il Quartiere di Pescino. Non un borgo, non un tranquillo luogo di pescatori, ma una realtà storica complessa e concreta sul cui passato c’è ancora molto da scoprire.

Ad accompagnarvi in questo viaggio nel tempo vi saranno rievocatori d’eccellenza delle associazioni Flos Duellatorum, Picca e Moschetto, Gratie d’Amore e Coordinamento Rievocazioni Storiche 1600 e 1700.